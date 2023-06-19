Пойманы поджигатели сухой травы: они заплатят около 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:32
Селяне проигнорировали запреты на разведение огня и сожгли сухую траву. Один из них стал виновником ландшафтного пожара.
Глава Тобольского района сообщил об этом в социальных сетях и попросил тюменцев быть осторожнее, поскольку сухая погода в регионе способствует распространению огня. В своём telegram-канале Леонид Митрюшкин призвал очевидцев сообщать о поджигателях.
Напомним, что тюменцам обещают награду за информацию о правонарушителях в размере 40 тысяч рублей.