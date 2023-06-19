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Пойманы поджигатели сухой травы: они заплатят около 200 тысяч рублей

19 июня 2023, 01:23
Фото: 1MI

Девятнадцать поджигателей поймали в Тюменской области

Девятнадцать нарушителей противопожарного режима поймали в Тобольсльском районе: жители населённых пунктов заплатят за это 190 тысяч рублей.

Селяне проигнорировали запреты на разведение огня и сожгли сухую траву. Один из них стал виновником ландшафтного пожара.

Глава Тобольского района сообщил об этом в социальных сетях и попросил тюменцев быть осторожнее, поскольку сухая погода в регионе способствует распространению огня. В своём telegram-канале Леонид Митрюшкин призвал очевидцев сообщать о поджигателях.

Напомним, что тюменцам обещают награду за информацию о правонарушителях в размере 40 тысяч рублей.

Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
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#Елена Чебоксарова#Ландшафтный пожар#Поджигатели#Особый противопожарный режим#Тобольский район#Тюменцы
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