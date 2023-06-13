Счетная палата предлагает ввести пошлину на устройства для нагревания табака и вейпы

Это предложение было высказано в заключении аудиторов после проверки Федеральной таможенной службы, доступ к которому есть у издания «Известия». Общественная потребительская инициатива также поддерживает эту идею, считая ее рациональной. Удорожание таких устройств сделает их менее доступными, что может оказать положительное влияние на общественное здоровье и уменьшить потребление табака и других никотиновых продуктов.