Счетная палата предлагает ввести пошлину на устройства для нагревания табака и вейпы

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Это предложение было высказано в заключении аудиторов после проверки Федеральной таможенной службы, доступ к которому есть у издания «Известия». Общественная потребительская инициатива также поддерживает эту идею, считая ее рациональной. Удорожание таких устройств сделает их менее доступными, что может оказать положительное влияние на общественное здоровье и уменьшить потребление табака и других никотиновых продуктов.
Однако, отраслевые эксперты предупреждают о возможном всплеске контрафактных вейпов и «айкосов» (устройств для нагревания табака). Введение пошлины может стимулировать незаконное производство и сбыт поддельных изделий.