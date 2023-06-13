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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Счетная палата предлагает ввести пошлину на устройства для нагревания табака и вейпы

13 июня 2023, 12:31
Счетная палата выступает за введение таможенной пошлины в размере 13% на устройства для нагревания табака и вейпы, аналогично курительным трубкам и кальянам.

Это предложение было высказано в заключении аудиторов после проверки Федеральной таможенной службы, доступ к которому есть у издания «Известия». Общественная потребительская инициатива также поддерживает эту идею, считая ее рациональной. Удорожание таких устройств сделает их менее доступными, что может оказать положительное влияние на общественное здоровье и уменьшить потребление табака и других никотиновых продуктов.

Однако, отраслевые эксперты предупреждают о возможном всплеске контрафактных вейпов и «айкосов» (устройств для нагревания табака). Введение пошлины может стимулировать незаконное производство и сбыт поддельных изделий.

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