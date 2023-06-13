Потребительская активность россиян выросла на 11%

В популярных категориях существенных изменений не произошло. Спрос на одежду и обувь вырос на 2% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 13% (около 144 млрд рублей), сохранившись в пределах годовой инфляции. По сравнению с 2021 годом активность покупателей в этом году была ниже на 10%, что связано с остаточным влиянием ухода крупных брендов. Здесь восстановление спроса происходит постепенно по мере замещения товаров на рынке. Так, в мае 2023 спрос в категории вырос на 22% к апрелю.