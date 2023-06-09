Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах

В остальные классы зачисление происходит (при наличии мест) по среднему баллу в личном деле. Если же балл ниже, но у ребенка и его родителей есть желание, чтобы он учился в гимназии, то в таком случае назначаются дополнительные тестирования по тем предметам, по которым оценка была ниже. Вместе с родителями при этом выстраивается индивидуальная траектория обучения. В 9-11 классах, как и ученики государственных школ, дети из частных сдают ОГЭ и ЕГЭ. Выпускной и вручение дипломов тоже входит в программу.