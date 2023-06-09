Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Мы пообщались с представителями частных школ и узнали, чем такое обучение отличается от общедоступного. А также спросили у родителей, почему они предпочли иное образование для своих детей.
«Государственные школы устроены все одинаково. Частные отличаются друг от друга. Сейчас очень много так называемых „семейных“ школ. В таких школах кроме родителя никто не несет ответственности за знания ребенка. Но и ежегодную аттестацию такие школы проводить не могут, поскольку не имеют для этого лицензии. Здесь учатся дети только на платной основе. После такого обучения детям приходится подтверждать свои знания в школах по месту жительства», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии «Аврора» Юлия Медведева.
В частных аккредитованных и лицензированных школах совершенно иные условия обучения. Распределение детей по классам практически не отличается от государственного образца. Разве что в частной школе детей принимают с полутора лет. Далее в нулевом классе готовят к первому, а затем следуют переходы до 9-11 класса (в разных школах различное количество классов). Обучение строится по министерским программам и оплачивается государством.
Родители, которые предпочли частное образование для своих детей, также заявляют, что в таких школах полностью отсутствует буллинг. Учителя знают всех детей в лицо, общаются с ними и помогают.
«В гимназии не поощряется пафос, культ личности и отклонения от моральных правил гимназии. Я никогда не встречала наших старшеклассников с сигаретами, ни разу не слышала от них мата, чего в избытке в других школах», — говорит Анастасия, чьи дети ходят в частную школу.
Зачисление происходит на основе собеседования, где выявляется психологическая готовность ребенка к школе, а также основные минимальные знания. Согласно закону, ребенка можно зачислить в первый класс с 6,5 лет.
В остальные классы зачисление происходит (при наличии мест) по среднему баллу в личном деле. Если же балл ниже, но у ребенка и его родителей есть желание, чтобы он учился в гимназии, то в таком случае назначаются дополнительные тестирования по тем предметам, по которым оценка была ниже. Вместе с родителями при этом выстраивается индивидуальная траектория обучения. В 9-11 классах, как и ученики государственных школ, дети из частных сдают ОГЭ и ЕГЭ. Выпускной и вручение дипломов тоже входит в программу.
«Существует мнение, что такие „тепличные условия“, как тьютор, продленка, дополнительные занятия в одних и тех же стенах школы, один и тот же коллектив и прочие достоинства сделают ребенка не подготовленным к жизни. Но за долгие годы я лишь убедилась, что мои дети лишены стрессов. Они обожают своих педагогов. И в школу они идут, как к доброму другу. Это уникальная возможность развиться интеллектуально и физически в здоровой психологической обстановке», — рассказывает Анастасия.
Кстати, в частных школах также учатся дети, чьи родители уехали в другие страны. Например, Новой Зеландии и Доминиканы. Их родители когда-то покинули Россию, однако решили при этом, что детям необходимо российское образование.
Дети находятся в школе с 8.00 до 18.00. После учебы идут на дополнительные занятия и готовят домашнее задание в стенах учебного заведения.
«Обучение английскому языку начинается с первого класса, осуществляется в соответствии с международными стандартами. В первом классе дети изучают английский язык 4 урока в неделю, во 2-11 — 6 уроков в неделю. Кроме того, начиная со 2-го класса, в учебный план введен второй иностранный язык — китайский», — поделилась информацией специалист ССО «Еврогимназии» Ирина Трухинина.
Концепция полного дня очень важна для школы. По словам представителей гимназий, дети могут сделать домашние задания рядом со своим учителем, разобрать непонятную им тему, а также освободить вечернее время на отдых и общение с семьей. Важно понимать, что дети не живут в школе. Вечером они возвращаются домой.
«Двое моих детей обучаются в частной гимназии (8 и 3 классы). Имея опыт обучения и в частной и в государственной школах, могу сказать, что главный критерий в пользу первой — это психологический комфорт ребенка. Малочисленные классы способствуют качественной подаче информации педагогом, дружественной атмосфере и уютной обстановке во всей гимназии. Мой сын окончил курс музыкального отделения по классу гитары. Преподаватели были настолько увлечены процессом, что я знала о малейших успехах или трудностях», — рассказывает одна из родительниц.
Игра на музыкальных инструментах, художественная и театральная школы, студия балета, вокал, гимнастика, живопись, волейбол, кулинарная школа, настольный теннис — это часть многочисленных кружков, которые может посещать ученик частной школы. Также обязателен читальный час.
Стоимость в школах разнится. Она зависит от класса, в котором учится ребенок. От 15 до 68 тысяч рублей нужно заплатить за ребенка в начальных классах и от 37 до 65 тысяч рублей в старших классах (ежемесячно).
Родители оплачивают дополнительные занятия, экскурсии, пансион полного дня, а также сами покупают канцелярию и школьную форму. Частично оплата идет на питание ребенка, поскольку дети питаются три-четыре раза в день.
Среди прочего на завтрак детишкам дают омлет, запеканку, овощи и бутерброды. Обед, как правило состоит из супа, горячего, салата и компота. Все меню полностью разработано Роспотребнадзором.
Однако, в аккредитованной и лицензированной школе учебники, услуги ЖКХ и прочие обязательные услуги финансируются за счет государства.
«Основная причина, по которой мы выбрали частную школу, — это дополнительное образование. Мы живем за городом и значит, что после обычной школы мне было бы некогда возить детей в разные концы города в художественную (ходит старшая) и музыкальную (ходит младшая) школы. Английский, театралка и шахматы. Здесь все в одном месте», — говорит Оксана, чьи дети обучаются в частной школе.