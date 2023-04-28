В тюменской школе избили школьницу. Полиция начала проверку

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Расправу над девочкой устроила одна из старшеклассниц. Что стало причиной конфликта — неизвестно.
«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 30 двое школьников подрались из-за электронной сигареты. Подростки не поделили вейп. В итоге у одного из них оказался разбит нос.