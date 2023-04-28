nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Изображение материала

В тюменской школе избили школьницу. Полиция начала проверку

28 апреля 2023, 08:02
Фото: 1MI

Полиция начала проверку по факту избиения ученицы в тюменской школе

В Тюмени полиция проводит проверку по факту ЧП, произошедшего на территории школы № 65. Накануне в городских пабликах было распространено видео, на котором запечатлено избиение школьницы.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Расправу над девочкой устроила одна из старшеклассниц. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 30 двое школьников подрались из-за электронной сигареты. Подростки не поделили вейп. В итоге у одного из них оказался разбит нос.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школьники#Конфликты#Тюмень#Дети#Тюменцы#Происшествия#Полицейские#Сотрудники полиции#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
Какие места стоит посетить в Тюмени
Сегодня, 10:21
Десятки тюменских судей отправят на курорт со СПА-процедурами
Сегодня, 10:13
В Питере рассмотрели дело против правительства Тюменской области
Сегодня, 08:28
Тявкает на президента: депутат ГД требует возбудить дело против блогера из Тобольска
Сегодня, 07:20
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
Сегодня, 07:42
«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»
Сегодня, 04:00