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«Это беспредел»: в тюменских школах сократили продолжительность каникул

18 мая 2023, 07:56
Фото: 1MI

Тюменские дети возмущены, что у них украли каникулы

Подписчик паблика «ЧС Тюмень» поделился, что в одной из тюменских школ учащиеся бунтуют, потому что им сократили продолжительность каникул.
Сюжет
Дети

Тюменец поинтересовался, многие ли согласны с недовольством детей.

«У нас украли каникулы! Зимой у нас убрали неделю каникул. Нам сказали, что ее нам компенсируют и мы выйдем на летние каникулы раньше, 17 мая. Но сейчас нам говорят, что мы учимся как обычно, до 26 мая. Это беспредел! Нам нужны каникулы», — написано на тетрадном листе, приклеенном к дверям одного из учебных кабинетов.

Некоторые родители подтвердили, что количество дней отдыха зимой детям действительно сократили, но обещали это компенсировать.

«Каникулы были с 31 декабря по 8 января. И действительно, официально говорили, что каникулы начнутся с 18-го мая. Мы уже отпуск подгадали и билеты купили», — рассказала тюменка.

В комментариях ответили, что дети всегда учились до 25 мая, а то и дольше. Многие местные жители сообщили, что не видят в этом ничего страшного, и заявили, что школьникам нужны знания, а не каникулы, так как ребята и так долгое время не учились в связи с пандемией.

Ранее «Наш город» писал, что «Последние звонки» пройдут во всех школах региона до 23 мая.

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Фото: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#Дети#Каникулы#Школа#Жалоба#Общество#Тюменцы
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