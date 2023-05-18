«Это беспредел»: в тюменских школах сократили продолжительность каникул

В комментариях ответили, что дети всегда учились до 25 мая, а то и дольше. Многие местные жители сообщили, что не видят в этом ничего страшного, и заявили, что школьникам нужны знания, а не каникулы, так как ребята и так долгое время не учились в связи с пандемией.