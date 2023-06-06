Тюменка рассказала, почему ушла из Роспотребнадзора в аниматоры

— На данный момент отсутствие помощника — это моя больная тема. У меня есть свои тематические программы, костюмы. В них периодически выступают аниматоры. Но как правило, это фрилансеры. Они работают со мной и с кем-то еще. Обычно я даю свои костюмы только тем, с кем давно работаю. Но при этом штата у меня нет.