Тюменка рассказала, почему ушла из Роспотребнадзора в аниматоры

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Сфера развлечений всегда была популярной. Тюменцы тратят деньги не только на свой досуг, но и на детский отдых. Именно поэтому на детском дне рождения почти всегда можно встретить аниматора. Семейные застолья превращаются в настоящие пиршества с игровой зоной и кенди-баром.
Но куда обратиться, чтобы создать ребенку атмосферу праздника? Нам расскажет организатор детских праздников Екатерина Евпак.
— Как тебе пришла в голову идея стать организатором детских праздников? Есть ли у тебя какое-то специальное образование?
— По образованию я инженер-технолог продуктов питания. Училась в НефтеГазе. И еще во время учебы у меня проскальзывала мысль о детских праздниках. Однако к третьему курсу я благополучно забыла об этой идее, твердо решив работать в Роспотребнадзоре. Моя мечта сбылась. На защите моего диплома присутствовал руководитель Роспотребнадзора Галина Васильевна Шарухо. Она позвала меня на работу.
Как сейчас помню: еще в субботу я защищала диплом, а уже в понедельник вышла на работу специалистом санитарного отдела Роспотребнадзора. Но отработав полгода, я поняла, что не могу смириться с эмоциями, которые люди испытывали при виде меня. Они боялись проверки, плакали. Эмоции были только негативными, и я не хотела это видеть.
Затем я шесть лет работала руководителем отдела продаж. Продавала оборудование для предприятий общепита. А когда ушла с этой должности, то потихоньку ко мне вернулась мечта.
— Как ты решилась осуществить мечту и открыть собственную студию?
— Во-первых, я поняла, что очень люблю детей и атмосферу праздника. Но на тот момент у меня не было опыта работы с детьми, не было опыта работы аниматором. Я решила попробовать себя в этой роли.
Многие родственники не поддержали меня. Они крутили у виска и говорили, что я променяла руководящую должность на работу клоуна. Эта фраза отпечаталась у меня в голове, но по сути родные были правы.
Работа аниматора сразу увлекла меня. С детьми общаться я люблю и умею. Спустя месяц меня уже поставили самостоятельно вести праздник. К сожалению, я не поладила с руководителем. Аниматорами были подростки и молодые люди 18-19 лет, а мне тогда было уже 30. Никто из них не понимал, что я здесь делаю и почему работаю аниматором.
Я ушла с мыслью, что хочу открыть свою студию организации детских праздников. Купила несколько костюмов, финансово мне помог муж. Вскоре я поняла, что быть только аниматором не хочу. Ко всему прочему костюмы и реквизит занимали много места в моем шкафу. Для этого нужна была студия.
— Почему ты называешь себя первым и единственным в Тюмени организатором детских праздников?
— В городе есть организаторы свадеб и прочих мероприятий, но детских праздников — нет. Меня еще никто не поправил, не противоречил мне, а значит, что люди тоже не встречали таких организаторов.
— А что ты сама вкладываешь в это определение?
— Организатор детских праздников — это человек, который найдет площадку, аниматора или вообще какую-то коммерческую организацию, которая возьмет все хлопоты на себя.
Чаще всего я говорю заказчику, что моя работа заключается в надсмотре над аниматорами. У меня есть опыт, и я помогаю подобрать аниматора для вечеринки. Смотрю, как он работает, сообщаю ему, если что-то не так.
Изначально у меня были сомнения, что мои услуги могут не понадобиться людям. Что может быть проще, чем организовать праздник? Это может сделать любая мама (найти аниматора, игровую комнату). Но как показывает практика, мои страхи были напрасными, а услуги пользуются популярностью.
— У тебя есть помощники-аниматоры? В чем заключается их обязанность?
— На данный момент отсутствие помощника — это моя больная тема. У меня есть свои тематические программы, костюмы. В них периодически выступают аниматоры. Но как правило, это фрилансеры. Они работают со мной и с кем-то еще. Обычно я даю свои костюмы только тем, с кем давно работаю. Но при этом штата у меня нет.
— Как ты выбираешь людей, с которыми будешь работать? И тем более, которые будут работать с детьми?
— В первую очередь, я выбираю исполнителей. Прежде всего я смотрю на контент в соцсетях, которые ведет аниматор. Приезжаю на праздники, чтобы посмотреть его в работе. Мне важно, чтобы программа была единой, как большая история. И чтобы дети были заинтересованы в этой истории.
Обычно я работаю только с теми, с кем уже работала. Но порой выбираю конкретный персонаж. Составляю таблицу костюмов, которые мне нравятся больше. Многое значат образ, программа и даже сама внешность аниматора.
— Тема, волнующая многих — это деньги. Сколько получает организатор детских праздников и сколько получает аниматор?
— Мне кажется, я еще работаю на голом энтузиазме. Я не беру с заказчика оплату. Беру только комиссию с аниматора за предоставление заказа. Суммы смешные и мне даже неудобно их называть. Хотя я понимаю, что моя работа должна стоить больше. Аниматор по городу стоит 3-4 тысячи рублей.
— Сколько тюменцы тратят на детский праздник?
— Стоимость любого праздника зависит от наполнения программы, времени проведения и количества детей. Если говорить о том, что заказывают чаще всего — то это просто часовая программа с одним аниматором на день рождения, где 10-15 детей. Такой праздник стоит в среднем 3000-4500 рублей. Если говорить про часовой праздник, например, с двумя аниматорами, диджеем, сладкой ватой и аквагримом, такой праздник в среднем обойдётся в 20-25 т. р. Чаще всего комиссия за организацию праздника уже включена в стоимость, её мне оплачивает исполнитель.
Пока в моей практике не было праздников, где я отвечала бы за праздничный стол в том числе. Но очень хочется донести до людей эту мысль, что удобно доверить подготовку всего праздника одному человеку. Чтобы мамы не превращали детский день рождения в каторгу для себя.
— Где ты находишь клиентов?
— У меня есть блог. К тому же я развиваюсь через личный бренд, благодаря этому ко мне приходят люди. Как оказалось, на «Авито» тоже часто ищут исполнителей. Да и сарафанное радио хорошо работает.
— Ты упомянула о личном бренде. Поясни, что это означает?
— Развитие личного бренда — это, пожалуй, современный тренд. По крайней мере среди блогеров. Все SMM-специалисты хором заявляют: «Человек покупает у человека!». Это значит, что чтобы у тебя покупали, тебе достаточно транслировать в своих социальных сетях, какой ты человек. Ты — это и есть бренд. А уже на это тянутся люди, которым ты симпатичен и которые хотят купить именно у тебя.
— Самые популярные образы на детские праздники?
— Все зависит от пола ребенка. Если говорить об универсальных образах, то сейчас популярны вечеринки, когда аниматоры выступают в свободных костюмах и показывают тренды из соцсетей. Сейчас дети очень любят всякие тренды из Интернета. Если мы говорим о девочках, то самый популярный образ — это Wednesday. Популярные среди девочек герои — это Эльза, единорожка, Леди Бак.
Среди мальчиков популярен Minecraft, динозавры, Человек-паук, различные супергерои и трансформеры.
— На какие мероприятия заказывают аниматора? Кто те люди, что их заказывают?
— Чаще специалиста нанимают провести детский День рождения. Но бывает, что заказывают на выпускной, День защиты детей и новогодние поздравления. Иногда услугами аниматора пользуются на свадьбе или Дне рождения взрослого, чтобы занять ребенка во время мероприятия.
Организатор детских праздников — это не дорогостоящий специалист. За помощью обращаются обычные мамы и папы. Но иногда моя услуга нужна коммерческим организациям — если нужно устроить праздник «под ключ» с аниматором, диджеем.