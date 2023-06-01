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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

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Готовьте денежки. Отправить детей в летний лагерь в Тюмени теперь недешево

1 июня 2023, 05:55

Тюменские власти подняли цены на отдых в пришкольных лагерях

Тюменские власти увеличили цены на детский отдых. Теперь пребывание ребенка в дневном летнем лагере стоит от 860 до 2 тысяч 610 рублей.
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Тюмень
«Установить предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе муниципальных учреждений города Тюмени в сумме 2 610 рублей без НДС на одного ребенка за смену продолжительностью не менее 21 календарного дня, в сумме 1 730 рублей за смену продолжительностью не менее 14 календарных дней и в сумме 860 рублей за смену продолжительностью не менее 7 календарных дней», — указано в опубликованном постановлении администрации Тюмени.

В минувшем году за смену продолжительностью 21 день родители платили 2 тысячи 488 рублей. 14-дневная смена стоила 1650 рублей и 7-дневная — 819 рублей.

В этом году в Тюмени летом будут работать 85 детских оздоровительных лагерей. Планируется, что в течение трех смен в лагерях отдохнут порядка 24 тысяч детей. Открытие первой смены состоялось сегодня, 1 июня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области предлагают работу подросткам с заработной платой до 120 тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты обещают курьерам.

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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Дети#Каникулы#Детский лагерь#Льготные путевки#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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