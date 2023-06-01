Готовьте денежки. Отправить детей в летний лагерь в Тюмени теперь недешево

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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«Установить предельный размер родительской платы за услугу по организации отдыха детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе муниципальных учреждений города Тюмени в сумме 2 610 рублей без НДС на одного ребенка за смену продолжительностью не менее 21 календарного дня, в сумме 1 730 рублей за смену продолжительностью не менее 14 календарных дней и в сумме 860 рублей за смену продолжительностью не менее 7 календарных дней», — указано в опубликованном постановлении администрации Тюмени.
В минувшем году за смену продолжительностью 21 день родители платили 2 тысячи 488 рублей. 14-дневная смена стоила 1650 рублей и 7-дневная — 819 рублей.
В этом году в Тюмени летом будут работать 85 детских оздоровительных лагерей. Планируется, что в течение трех смен в лагерях отдохнут порядка 24 тысяч детей. Открытие первой смены состоялось сегодня, 1 июня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области предлагают работу подросткам с заработной платой до 120 тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты обещают курьерам.