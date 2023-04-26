Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Алексея Л. признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Однако отбывать наказание в тюрьме он не будет, суд оставил его в больнице, где он будет проходить принудительное лечение. Такая меры связана с тем, что в суде доказали факт преступления, однако нет оснований полагать, что оно было совершено вменяемым и, осознающим свои действия, человеком.
Ранее «Наш город» выяснил, что заявление на мужчину написала мама одного из учеников Омутинской СОШ, где работал Алексей. Мужчина вывозил детей в Тюмень на конкурс и дети остались ночевать у него в квартире. Позже один из мальчиков пожаловался на домогательства со стороны учителя.
На защиту Алексея вышел адвокат Александр Акимов. Он многократно сообщал о проблемах со здоровьем, имеющегося у его подзащитного из-з0а чего долго боролся за изменение меры пресечения с заключения — на домашний арест.
Позже Алексею все жу удалось покинуть СИЗО, однако уехал он не домой, а на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
«На фоне всех вот этих стрессовых ситуаций, таких как обвинения и сам уголовный процесс, у него пошатнулось здоровье. Из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей, представители правоохранительных органов не могли определить, осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент преступления», — рассказал Александр Акимов, адвокат Алексея Л.
В винзилинской больницу мужчина уже провел почти полгода. Но значительных положительных изменений пока не наблюдается. также врачи выдали заключение, согласно которому Алексей Л. признан невменяемым.
«Вынесли постановление об избрании меры принудительного характера в виде лечения в психиатрической больнице. Органы следствия и суд признали, что были совершены противоправные действия, но мы не можем говорить о том, что Алексей был их субъектом и отдавал себе отчет в содеянном», — объясняет Акимов.
Алексей Л. освобожден от наказания по своей статье.
Адвокат Алексея сообщал, что состояние педагога становилось хуже в ходе следствия, однако неизвестно, были ли у мужчины проблемы психиатрического спектра до совершения преступления.
В ходе поездки в Омутинку, наш корреспондент пообщался с местными жителями и выяснил, что на учителя и ранее поступали жалобы, касательно слишком «близкого» общения с учениками. Однако негативно об Алексее высказывались единицы, подавляющее большинство людей были уверены, что один из лучших учителей области не мог совершить «такое» преступление.
В Омутинке даже проходило тайное собрание, которому пытались воспрепятствовать, и Алла Комарова, директор Омутинской СОШ № 2, и Алексей Райдер, директор Департамента образования и науки Тюменской области. Но местные жители все равно собрались и попытались опровергнуть обвинения, адресованные Алексею Л.
«Его обвиняют в том, что он фотографировал детей, но ведь он и учителей фотографировал! У нас столько снимков есть, которые он для нас распечатывал и печатал на кружках. Просто было у него такое хобби, а тут все так извратили!», — говорил один из коллег Алексея.
Объясним, что речь идет о фотографиях, которые Алексей Л. выкладывал на свою страницу «Вконтакте». Там можно найти снимки купания юных мальчиков и поедания ими сахарной ваты.
«Я его ученик, считаю, что все это вранье. Никаких поощрений, мне, как мальчику не было. Как вот говорят сейчас, что он любит 12 летних, — это вообще чушь. Всегда он всех судил по знаниям, а не по другим признакам каким-то», — говорит выпускник Алексея, защищая учителя.
Вопрос о времени, когда у мужчины начались проблемы с психикой остаются без ответа, в его школе все отмечали собранность, образованность и интеллигентность педагога, вплоть до ареста. Однако педагог мог и скрывать имеющиеся заболевания.
«Судебно-медицинская экспертиза признала Алексея невменяемым, это значит, что он неспособен воспринимать свои действия и руководить ими. С момента этого заключения он теперь недееспособен вовсе и получит соответствующий статус. В клинике он, скорее всего, будет находиться до момента излечения, что зависит от его здоровья и врачей», — рассуждает адвокат Павел Руснаков.
Стоит отметить, что дело омутинского учителя изначально рассматривал другой судья. Однако, по ходатайство адвоката, он был отстранен от дела.
«Судья уже знала, что из-за нарушений, которые она допустила ранее при рассмотрении дела, ее итоговое решение в областном суде по апелляционной жалобе будет отменено», — сообщает Акимов.
Среди ошибок, совершенных судьей — присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии детского психолога, не имеющего соответствующего образования.
«Эти нарушения грубые и очевидные. Полагаю, что они совершались умышленно, чтобы затянуть дело, но при этом проявлять заинтересованность», — говорит адвокат.
Акимов также подчеркивает, что именно эта судья избрала для Алексея Л. меру пресечения в виде ареста, тогда как подсудимый многократно жаловался на самочувствие и предоставлял документы об имеющихся заболеваниях, с которыми данная мера пресечения невозможна.
Неизвестно, какое наказание получил бы Алексей, если бы дело рассматривалось прежним судьей.