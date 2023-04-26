Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым

В ходе поездки в Омутинку, наш корреспондент пообщался с местными жителями и выяснил, что на учителя и ранее поступали жалобы, касательно слишком «близкого» общения с учениками. Однако негативно об Алексее высказывались единицы, подавляющее большинство людей были уверены, что один из лучших учителей области не мог совершить «такое» преступление.

В Омутинке даже проходило тайное собрание, которому пытались воспрепятствовать, и Алла Комарова, директор Омутинской СОШ № 2, и Алексей Райдер, директор Департамента образования и науки Тюменской области. Но местные жители все равно собрались и попытались опровергнуть обвинения, адресованные Алексею Л.