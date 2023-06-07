В микрорайоне Тюмени началось строительство новой объездной. Сколько это стоит?

Здесь будут произведены работы по переустройству сетей водоотведения, связи, газоснабжения, проведены укрепительные работы, установлены искусственные сооружения, заменено дорожное полотно, обустроены пешеходные и велодорожки, площадки для стоянки автомобильного транспорта и т. д. Также на участке появятся остановочные комплексы, объекты озеленения.