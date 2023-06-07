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В микрорайоне Тюмени началось строительство новой объездной. Сколько это стоит?

7 июня 2023, 04:45
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В тюменском микрорайоне Мелиораторов построят объездную дорогу

В тюменском микрорайоне Мелиораторов в этом году построят новую объездную дорогу. Ее протяженность составит более одного километра.
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Тюмень

Здесь будут произведены работы по переустройству сетей водоотведения, связи, газоснабжения, проведены укрепительные работы, установлены искусственные сооружения, заменено дорожное полотно, обустроены пешеходные и велодорожки, площадки для стоянки автомобильного транспорта и т. д. Также на участке появятся остановочные комплексы, объекты озеленения.

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в настоящее время подрядчик выполняет работы по устройству полотна, замене инженерных коммуникаций.

Ранее «Наш Город» писал, что на обустройство дороги в микрорайоне Мелираторов выделено порядка 116,8 миллионов рублей. Работы по строительству новой объездной ведет ЗАО «Пышмаавтодор». Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осень этого года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Строительство дорог#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область
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