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Published Сегодня, 08:09

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В Тюмени на ремонт дороги в микрорайоне потратят 116 миллионов рублей

2 апреля 2023, 08:09
Фото: 1MI

В Тюмени за 116 миллионов рублей отремонтируют дорогу в микрорайоне Мелиораторов

В Тюмени отремонтируют дорогу в микрорайоне Мелиораторов. Работы выполнит ЗАО «Пышмаавтодор». Компания снизила стоимость закупки на 587 тысяч рублей — со 117 миллионов 399 тысяч до 116 миллионов 812 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В документации, опубликованной на портале Госзакупки, указано, что работы по капитальному ремонту объездной дороги в микрорайоне Мелиораторов должны быть выполнены в срок до 15 октября 2023 года. Дата окончания контракта 22 ноября 2023 года.

ЗАО «Пышмаавтодор» работает на тюменском рынке с 1999 года. Предприятие занимается работами по строительству автомобильных, железных дорог и метро, мостов и тоннелей и т. д. Компания является активным участником системы государственных закупок.

По итогам 2021 года выручка «Пышмаавтодор» увеличилась на 30% — до 876 миллионов рублей, убыток составил 226 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске подрядчика, который возьмется за восстановление автомобильной дороги на улице Монтажников, где в июле 2022 года произошел провал грунта.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Аукцион#Тендеры#Закупки#Ремонт дорог#Тюмень#Тюменская область
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