В Тюмени на ремонт дороги в микрорайоне потратят 116 миллионов рублей

В Тюмени за 116 миллионов рублей отремонтируют дорогу в микрорайоне Мелиораторов

В Тюмени отремонтируют дорогу в микрорайоне Мелиораторов. Работы выполнит ЗАО «Пышмаавтодор». Компания снизила стоимость закупки на 587 тысяч рублей — со 117 миллионов 399 тысяч до 116 миллионов 812 тысяч рублей.

Сюжет Тюмень