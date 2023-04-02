В Тюмени на ремонт дороги в микрорайоне потратят 116 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В документации, опубликованной на портале Госзакупки, указано, что работы по капитальному ремонту объездной дороги в микрорайоне Мелиораторов должны быть выполнены в срок до 15 октября 2023 года. Дата окончания контракта 22 ноября 2023 года.
ЗАО «Пышмаавтодор» работает на тюменском рынке с 1999 года. Предприятие занимается работами по строительству автомобильных, железных дорог и метро, мостов и тоннелей и т. д. Компания является активным участником системы государственных закупок.
По итогам 2021 года выручка «Пышмаавтодор» увеличилась на 30% — до 876 миллионов рублей, убыток составил 226 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске подрядчика, который возьмется за восстановление автомобильной дороги на улице Монтажников, где в июле 2022 года произошел провал грунта.