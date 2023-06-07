Татуаж бровей чуть не закончился летальным исходом для жительницы Подмосковья

Подобная реакция могла быть следствием использования в качестве краски пигмента. Похожие симптомы проявляются, когда человек принимает определенные лекарства и яды. Спровоцировать такую реакцию могли также пыльца и пищевые аллергены. По словам Марины Козловой, дело едва не дошло до отека горла и дыхательных путей, что могло привести к смерти пациентки. Однако благодаря усилиям медиков и двухдневной антитоксикационной терапии и лечения антигистаминными препаратами пациентка уже чувствует себя хорошо. Ее перевели на амбулаторное лечение.