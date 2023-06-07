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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Татуаж бровей чуть не закончился летальным исходом для жительницы Подмосковья

7 июня 2023, 11:05
Медики спасли жизнь жительницы Московской области после бьюти-процедуры — татуажа бровей.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Заведующая терапевтическим отделением больницы №2 Марина Козлова сообщила, что у пациентки был ангионевротический отек, который достиг острой формы, пишет издание NEWS.ru.

Сообщается, что жертве татуажа тридцать два года. За медицинской помощью она обратилась на следующий день после процедуры. У пациентки была сильная отечность в области бровей и острый зуд. Отек распространялся в области переносицы. В терапевтическом отделение пострадавшей диагностировали ангионевротический отек. При острой форме отекают глубокие слои кожи и подкожные ткани.

Подобная реакция могла быть следствием использования в качестве краски пигмента. Похожие симптомы проявляются, когда человек принимает определенные лекарства и яды. Спровоцировать такую реакцию могли также пыльца и пищевые аллергены. По словам Марины Козловой, дело едва не дошло до отека горла и дыхательных путей, что могло привести к смерти пациентки. Однако благодаря усилиям медиков и двухдневной антитоксикационной терапии и лечения антигистаминными препаратами пациентка уже чувствует себя хорошо. Ее перевели на амбулаторное лечение.

Дерматолог Марьят Мухина указала, что ряд косметологических процедур противопоказан в жару. Так, воспаление и отечность могут вызвать глубокие пилинги, филлер и татуаж.

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