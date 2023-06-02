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База отдыха в Тюмени ищет нового владельца за 19 миллионов рублей

2 июня 2023, 04:14
Фото: Авито

В Тюмени за 19 миллионов продают базу отдыха с гостевыми домами и выходом к водоему

В пригороде Тюмени на продажу за 19 миллионов выставили базу отдыха. Соответствующее объявление опубликовано на портале Авито.
Сюжет
Тюмень

Указано, что база отдыха находится на земельном участке площадью 1 гектар. На территории имеются домики для проживания гостей, баня. Рядом расположен водоем.

«В базе скрыт огромный потенциал для развития. Даже при отсутствии рекламы данное место пользуется популярностью», — заверяет продавец.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюмень на продажу за 10 миллионов рублей выставили автокемпинг. В месяц он приносит чистую прибыль в размере 181 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Авито#Тюмень#Тюменская область
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