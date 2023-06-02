База отдыха в Тюмени ищет нового владельца за 19 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Указано, что база отдыха находится на земельном участке площадью 1 гектар. На территории имеются домики для проживания гостей, баня. Рядом расположен водоем.
«В базе скрыт огромный потенциал для развития. Даже при отсутствии рекламы данное место пользуется популярностью», — заверяет продавец.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюмень на продажу за 10 миллионов рублей выставили автокемпинг. В месяц он приносит чистую прибыль в размере 181 тысячи рублей.