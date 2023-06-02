Летать невыгодно? Utair отменила рейс Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Известно, что ранее авиаперевозчик планировал осуществлять полеты из Тюмени в Омск и из Омска в Тюмень до 28 октября. Теперь до Омска жители региона смогут добрать либо на автомобиле, либо на поезде.
Направление Омск — Тюмень было субсидированным. Это означает, что пассажиры могли летать по этому маршруту, приобретая билеты по сниженной цене, пишет Город55. В связи с отсутствием технической возможности обслуживать этот рейс, авиакомпания Utair его отменила.
Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы из Тюмень в Сочи. Вылеты из Рощино выполняются три раза в неделю.