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Published Сегодня, 03:54

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Updated Сегодня, 04:16

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Летать невыгодно? Utair отменила рейс Тюмень — Омск

2 июня 2023, 03:54
Фото: 1MI

Из Омска отменили рейс в Тюмень до конца октября

Авиакомпания Utair больше не будет летать из Тюмени в Омск. Авиакомпания отменила все вылеты.
Сюжет
Тюмень

Известно, что ранее авиаперевозчик планировал осуществлять полеты из Тюмени в Омск и из Омска в Тюмень до 28 октября. Теперь до Омска жители региона смогут добрать либо на автомобиле, либо на поезде.

Направление Омск — Тюмень было субсидированным. Это означает, что пассажиры могли летать по этому маршруту, приобретая билеты по сниженной цене, пишет Город55. В связи с отсутствием технической возможности обслуживать этот рейс, авиакомпания Utair его отменила.

Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы из Тюмень в Сочи. Вылеты из Рощино выполняются три раза в неделю.

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#Валентина Бурнашева#Омск#Тюмень#Полеты#Самолеты#Субсидии
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