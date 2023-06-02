Лучший ЖК Сибири и Урала находится в Тюмени: сколько здесь стоит квартира

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Published Сегодня, 06:48
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Микрорайон ЖК «Домашний» строит самый крупный в Тюменской области застройщик — ГК «Страна Девелопмент».
Цена на квартиры здесь начинаются от 2 890 000 рублей*. Это стоимость студии, которая отлично подойдет, например, студенту. Максимальная цена 9 890 000 рублей*. За эту сумму застройщик предлагает просторную четырехкомнатную квартиру с мастер-спальней для родителей, большим гардеробом, двумя санузлами, просторной кухней-гостиной с угловым остеклением.
Перечень квартир постоянно обновляется, практически каждый месяц застройщик объявляет старт продаж в новых домах. А как известно, именно на старте цены на новостройки максимально привлекательны
В этом году компании исполняется 15 лет. В честь этого «Страна Девелопмент» подготовила широкий список подарков для своих клиентов. Перечень подарков постоянно обновляется. Их может получить каждый будущий новосел, который решил приобрести квартиру в жилых комплексах «Страны». Все подробности на сайте promo.strana.com.
Жилой комплекс расположен в районе Плеханово на Московском тракте недалеко от ТРЦ «Колумб».
Недалеко от микрорайона — Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.
*Данные на 2 июня 2023 года.
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