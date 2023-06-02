Лучший ЖК Сибири и Урала находится в Тюмени: сколько здесь стоит квартира

Цифровые технологии. Здесь лифт знает, на каком этаже вы живете: не нужно будет нажимать кнопку, он сам это сделает. Система FaceID знает всех жильцов в лицо и открывает двери без ключа. «Умный дом» в каждой квартире помогает хозяевам дистанционно контролировать электричество, воду и доступ в дом. «Умный паркинг» позволит забыть о пульте для ворот, машины находятся под круглосуточным видеонаблюдением и охраной