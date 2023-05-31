Тюменцы активно участвуют в программах по созданию комфортной городской среды

В создании комфортных условий для проживания и отдыха задействованы не только органы власти, подрядные, ресурсоснабжающие организации, но и жители города. С 2018 года свыше 380 тысяч тюменцев участвовали в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.