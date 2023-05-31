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Тюменцы активно участвуют в программах по созданию комфортной городской среды

31 мая 2023, 09:25
На 43-м заседании Думы депутаты высоко оценили результативность муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2025 годы».

За 4 года в областном центре благоустроили девять озелененных территорий, 20 зон общественных пространств, 211 дворов с ремонтом 157 объектов сетей инженерно-технической инфраструктуры. По итогам прошлого года Тюмень заняла второе место среди крупных городов по индексу качества городской среды, разработанному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В создании комфортных условий для проживания и отдыха задействованы не только органы власти, подрядные, ресурсоснабжающие организации, но и жители города. С 2018 года свыше 380 тысяч тюменцев участвовали в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что у Тюмени большой опыт в выстраивании коммуникаций с жителями.

В рамках программы инициативного бюджетирования горожане сами предлагают разные проекты. В минувшем году тюменская практика была отмечена Минфином РФ и рекомендована к тиражированию в других регионах. Такой подход, при котором жители инициируют проекты, является уникальным, — сказал Руслан Николаевич.

Председатель городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что в областном центре налажена система взаимодействия органов власти и населения в вопросах благоустройства. Жители присоединяются к обсуждению проектов в ходе личных встреч и посредством онлайн-опросов, вносят предложения и участвуют в приемке объектов.

Выстраивание диалога с гражданами позволило достичь значимых результатов. С одной стороны, городские власти понимают, что в данный момент необходимо тюменцам и работают с учетом их мнения, с другой — сами горожане теперь четко осознают, что могут стать активными участниками всех этапов процесса благоустройства. Серьезную роль в этой системе играют ТОСы и общественность, — подвел итог Евгений Борисович.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюменская область#Администрация города#Руслан Кухарук
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