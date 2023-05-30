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Больше месяца в Тюменской области разыскивают двух мужчин. Фото

30 мая 2023, 11:54
Фото: Белая Сова

В Тюменской области больше месяца ищут пропавших без вести мужчин

По данным ПО «Белая Сова», в Тюменской области продолжаются поиски двух мужчин. Один из них - Малышкин Владимир Анатольевич, 1964 года рождения. Он из Тюмени.

Жителя областной столицы ищут с 24 апреля. Тюменцу почти 60 лет, он долгое время не выходил на связь с родственниками. Его рост 170 сантиметров, телосложение среднее, носит бороду и усы.

Родственники разыскивают Энгергальд Сергея Федоровича, он 1977 года рождения. Уроженец села Чикча Тюменского района пропал 28 марта. До сих пор о его местоположении ничего неизвестно.

Сегодня «Наш город» отмечал, что родственникам удалось найти тюменку, которая пропала в Стамбуле.

Поиски тюменки, пропавшей два месяца назад в Турции, прекращены
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск#Поиск человека#Александр Мязин
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