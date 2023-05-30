Больше месяца в Тюменской области разыскивают двух мужчин. Фото

В Тюменской области больше месяца ищут пропавших без вести мужчин

По данным ПО «Белая Сова», в Тюменской области продолжаются поиски двух мужчин. Один из них - Малышкин Владимир Анатольевич, 1964 года рождения. Он из Тюмени.