Больше месяца в Тюменской области разыскивают двух мужчин. Фото

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Жителя областной столицы ищут с 24 апреля. Тюменцу почти 60 лет, он долгое время не выходил на связь с родственниками. Его рост 170 сантиметров, телосложение среднее, носит бороду и усы.
Родственники разыскивают Энгергальд Сергея Федоровича, он 1977 года рождения. Уроженец села Чикча Тюменского района пропал 28 марта. До сих пор о его местоположении ничего неизвестно.
Сегодня «Наш город» отмечал, что родственникам удалось найти тюменку, которая пропала в Стамбуле.