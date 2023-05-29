Связь времен: билайн узнал, когда туристы чаще делятся впечатлениями из кремлей

Август же стал наиболее «качающим» месяцем сразу для двух кремлей. Первый — Новгородский кремль, считающийся сегодня самым древним среди всех: укрепления в его северной части были построены больше десяти веков назад. Второй — Тульский кремль, отличающийся географической особенностью. Все дело в том, что эта крепость располагается не на возвышении, как это было принято при строительстве кремлей, а в болотистой низине реки Упа.