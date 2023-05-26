Глава РЭО Буцаев: В экопарке Подмосковья появится объект утилизации отходов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что этот объект позволит увеличить объем утилизации органических отходов в регионе и снизить объем захоронения на полигонах. Проект реализует компания «Биогенезис», которая занимается утилизацией отходов с помощью личинок мух черная львинка. Это насекомое может перерабатывать любую органику, включая испорченные продукты и сельскохозяйственные отходы. При переработке взрослых личинок мух получается белковая кормовая добавка для животных и энтомологический жир, а органический субстрат после переработки является органическим удобрением, передает gorod55.ru.