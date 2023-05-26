Глава РЭО Буцаев: В экопарке Подмосковья появится объект утилизации отходов

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Переработка отходов будет происходить с помощью личинок мух черная львинка. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,377 миллиарда рублей.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что этот объект позволит увеличить объем утилизации органических отходов в регионе и снизить объем захоронения на полигонах. Проект реализует компания «Биогенезис», которая занимается утилизацией отходов с помощью личинок мух черная львинка. Это насекомое может перерабатывать любую органику, включая испорченные продукты и сельскохозяйственные отходы. При переработке взрослых личинок мух получается белковая кормовая добавка для животных и энтомологический жир, а органический субстрат после переработки является органическим удобрением, передает gorod55.ru.
Сегодня «Биогенезис» занимается проектированием объекта. Предварительный срок ввода в эксплуатацию — конец 2025 года.
До конца 2024 года будет построено восемь ЭПП в восьми разных регионах. Экопромпарки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.