ОГЭ в Тюменской области будут сдавать более 20 тысяч выпускников

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Основная волна экзаменов начнется с 24 мая. Выпускникам девятых классов предстоит сдать два обязательных предмета — русский язык (6 июня) и математику (9 июня), два предмета по выбору.
С учетом резервных дней основной период продлится до 1 июля. Для исправления «неудов» по всем дисциплинам пересдачи состоятся в сентябре, пишет Вслух.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские выпускники школ, получившие максимальные баллы на ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Такое решение приняли в правительстве Тюменской области на этой неделе.