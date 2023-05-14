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ОГЭ в Тюменской области будут сдавать более 20 тысяч выпускников

14 мая 2023, 06:42
Фото: 1MI

Более 20 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Тюменской области

Более двадцати тысяч тюменских девятиклассников будут сдавать в этом году основной государственный экзамен.
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Дети

Основная волна экзаменов начнется с 24 мая. Выпускникам девятых классов предстоит сдать два обязательных предмета — русский язык (6 июня) и математику (9 июня), два предмета по выбору.

С учетом резервных дней основной период продлится до 1 июля. Для исправления «неудов» по всем дисциплинам пересдачи состоятся в сентябре, пишет Вслух.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские выпускники школ, получившие максимальные баллы на ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Такое решение приняли в правительстве Тюменской области на этой неделе.

 

#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Школы#Школьники#Экзамены#Тюмень#Тюменская область
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