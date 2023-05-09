Тюмень празднует 78-ю годовщину Великой Победы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня по улицам города пройдет военная техника. Старт состоялся в 10 часов утра от улицы Ямская. Продолжительность маршрута составит 38 километров. С 10:00 до 19:00 на телеканале «Тюменское время» будет идти прямая трансляция с площадок празднования Праздника Победы.