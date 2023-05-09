Тюмень празднует 78-ю годовщину Великой Победы

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:39
«Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон и искренняя благодарность. Героическими усилиями, не щадя своей жизни, вы завоевали право на жизнь для будущих поколений. Смогли остановить и сокрушить фашизм, сумели с честью преодолеть все испытания. Всему миру вы доказали, что воюет и одерживает победу не оружие, а люди», — отметил Александр Моор.
По его словам, в годы Великой Отечественной войны регион принял эвакуированных из прифронтовых территорий, в том числе детей сирот. Стал для многих из них вторым домом.
«Невероятная сила и щедрость духа поколения победителей восхищает нас и сегодня. И заслуживает самого глубокого уважения. Жители региона достойно выполняют завет ветеранов — „Любить Родину и служить ей“. Сибиряки сегодня вместе с товарищами по оружию надежно защищают рубежи Отчизны, сохраняя свободу России. Мы, здесь, каждый на своем месте, также искренне поддерживаем бойцов, участвующих в специальной военной операции. Благодарю вас, уважаемые тюменцы, за неравнодушие и сопричастность. Общие цели. Общие ценности, единство фронта и тыла — только так можно выстоять и победить. С Днем Победы!», — резюмировал глава региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня по улицам города пройдет военная техника. Старт состоялся в 10 часов утра от улицы Ямская. Продолжительность маршрута составит 38 километров. С 10:00 до 19:00 на телеканале «Тюменское время» будет идти прямая трансляция с площадок празднования Праздника Победы.