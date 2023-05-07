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В Тюменской области продают бизнес-центр с арендаторами за 138 миллионов рублей

7 мая 2023, 04:46
Фото: Авито

В Тюменской области на продажу за 138 миллионов рублей выставили бизнес центр

В Тобольске на продажу выставили действующий бизнес-центр «Европа». Стоимость здания площадью более 4 тысяч квадратных метров составляет 138 миллионов рублей.
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Тюмень
«Продаётся отдельно стоящее здание делового центра с арендаторами (долгосрочная аренда); в аренду сдано более 70% площадей. Объект не имеет обременений и ограничений для регистрации перехода права. Удобная транспортная и пешая доступность», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.

На первом этаже БЦ располагаются якорные арендаторы — ресторан быстрого питания Burger King и отделение Сбербанка, на втором этаже — кафе. Также офисы арендуют тобольские предприниматели. Здание оборудовано системой видеонаблюдения, имеется парковка на 50 машиномест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 13 миллионов рублей на продажу выставлен объект культурного наследия на улице Челюскинцев. Ранее тюменские власти уже пытались его продать — за 15 миллионов рублей.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бизнес-центры#Продажа#Покупка-продажа#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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