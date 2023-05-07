В Тюменской области продают бизнес-центр с арендаторами за 138 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
«Продаётся отдельно стоящее здание делового центра с арендаторами (долгосрочная аренда); в аренду сдано более 70% площадей. Объект не имеет обременений и ограничений для регистрации перехода права. Удобная транспортная и пешая доступность», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.
На первом этаже БЦ располагаются якорные арендаторы — ресторан быстрого питания Burger King и отделение Сбербанка, на втором этаже — кафе. Также офисы арендуют тобольские предприниматели. Здание оборудовано системой видеонаблюдения, имеется парковка на 50 машиномест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 13 миллионов рублей на продажу выставлен объект культурного наследия на улице Челюскинцев. Ранее тюменские власти уже пытались его продать — за 15 миллионов рублей.