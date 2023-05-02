Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
На странице врача было опубликовано множество документов, часть из них были настоящими, в числе которых паспорт Дмитрия Хомутинина и свидетельство о рождении дочери часть были поддельными, вроде справки из московской больницы с тяжелым диагнозом.
Злоумышленники от лица известного хирурга просили перевести на карту деньги, необходимые для спасения ребенка.
«Там были настоящие документы на ребенка, но все это — дело рук мошенников. Причем я не мог долгое время восстановить доступ к странице», — рассказал «Нашему городу» Дмитрий Хомутинин.
Удивительно, что мошенники смогли добыть оригиналы документов, что добавило публикациям убедительности. С учетом этих обстоятельств, горожанам необходимо быть особенно бдительными.
Сотрудники полиции при появлении публикаций, информирующих о сборе денег, рекомендуют сначала позвонить владельцу страницы или связаться с ним любым другим способом, чтобы удостовериться в том, что автором поста не были мошенники.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как телефонные мошенники обманули 75 доверчивых тюменцев за неделю, в общей сумме у них похитили 17 млн рублей.