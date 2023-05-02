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Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники

2 мая 2023, 09:57
Фото: ОКБ №1

Известный тюменский кардиохирург подвергся атаке мошенников

На странице в одной из социальных сетей заведующего отделением кардиологии ОКБ №1 Дмитрия Хомутинина появлялось множество сообщений о сборе средств на лечение дочери с прикрепленными снимками паспорта мужчина и свидетельством о рождении его дочери.
Сюжет
Тюмень

На странице врача было опубликовано множество документов, часть из них были настоящими, в числе которых паспорт Дмитрия Хомутинина и свидетельство о рождении дочери часть были поддельными, вроде справки из московской больницы с тяжелым диагнозом.

Злоумышленники от лица известного хирурга просили перевести на карту деньги, необходимые для спасения ребенка.

«Там были настоящие документы на ребенка, но все это — дело рук мошенников. Причем я не мог долгое время восстановить доступ к странице», — рассказал «Нашему городу» Дмитрий Хомутинин.

Удивительно, что мошенники смогли добыть оригиналы документов, что добавило публикациям убедительности. С учетом этих обстоятельств, горожанам необходимо быть особенно бдительными.

Сотрудники полиции при появлении публикаций, информирующих о сборе денег, рекомендуют сначала позвонить владельцу страницы или связаться с ним любым другим способом, чтобы удостовериться в том, что автором поста не были мошенники.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как телефонные мошенники обманули 75 доверчивых тюменцев за неделю, в общей сумме у них похитили 17 млн рублей.

#Алиса Вернер#Мошенники#Обман#Деньги#Взлом#Дмитрий Хомутинин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Жалоба#Дети#Тюменская область
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