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Злоумышленники обманули тюменцев на миллионы через телефонный разговор

17 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI

Телефонные мошенники украли у жителей Тюмени 17 млн рублей на прошлой неделе

Телефонные мошенники обманули 75 доверчивых тюменцев за последнюю неделю: в общей сумме у них похитили 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Полиция

Так, у одного из тюменцев аферисты выманили 2,1 млн рублей. В период с 10 по 16 апреля это самая большая сумма. Злоумышленник представился сотрудником банка РФ и рассказал, что некто пытается оформить кредит на имя собеседника.

Чтобы сохранить свои деньги, местному жителю предложили перевести их на неизвестный счёт. Выполнив указания, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства дела.

Ранее «Наш город» писал, что злоумышленники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей.

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#Мошенники#Елена Чебоксарова#Злоумышленники#Полиция#Обман#Деньги#Общество#Тюменцы
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