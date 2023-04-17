Злоумышленники обманули тюменцев на миллионы через телефонный разговор

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Так, у одного из тюменцев аферисты выманили 2,1 млн рублей. В период с 10 по 16 апреля это самая большая сумма. Злоумышленник представился сотрудником банка РФ и рассказал, что некто пытается оформить кредит на имя собеседника.
Чтобы сохранить свои деньги, местному жителю предложили перевести их на неизвестный счёт. Выполнив указания, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства дела.
Ранее «Наш город» писал, что злоумышленники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей.