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Телефонные мошенники развели ещё одну тюменскую пенсионерку на крупную сумму

12 апреля 2023, 15:33
Фото: 1MI

В Тюмени женщина отдала 200 тысяч рублей за телефонный разговор с «дочерью»

Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей за телефонный разговор с подставной дочерью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Аферисты сообщили пожилой женщине, что её дочь спровоцировала ДТП, переходя дорогу, и сама получила травмы. Чтобы избежать тяжких последствий, пенсионерку попросили найти хоть какие-либо деньги и передать их «курьеру». При этом матери даже дали пообщаться с «потерпевшей», которая сильно плакала в трубку и умоляла помочь ей.

Напуганная пенсионерка выполнила её просьбу, а после ей позвонила настоящая дочь, и тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ, которая предусмаривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее «Наш город» писал, что за минувшую неделю телефонные мошенники обманули тюменку на 6,6 млн рублей.

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