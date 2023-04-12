Телефонные мошенники развели ещё одну тюменскую пенсионерку на крупную сумму

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Аферисты сообщили пожилой женщине, что её дочь спровоцировала ДТП, переходя дорогу, и сама получила травмы. Чтобы избежать тяжких последствий, пенсионерку попросили найти хоть какие-либо деньги и передать их «курьеру». При этом матери даже дали пообщаться с «потерпевшей», которая сильно плакала в трубку и умоляла помочь ей.
Напуганная пенсионерка выполнила её просьбу, а после ей позвонила настоящая дочь, и тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ, которая предусмаривает лишение свободы сроком до 5 лет.
Ранее «Наш город» писал, что за минувшую неделю телефонные мошенники обманули тюменку на 6,6 млн рублей.