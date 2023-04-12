Телефонные мошенники развели ещё одну тюменскую пенсионерку на крупную сумму

Аферисты сообщили пожилой женщине, что её дочь спровоцировала ДТП, переходя дорогу, и сама получила травмы. Чтобы избежать тяжких последствий, пенсионерку попросили найти хоть какие-либо деньги и передать их «курьеру». При этом матери даже дали пообщаться с «потерпевшей», которая сильно плакала в трубку и умоляла помочь ей.