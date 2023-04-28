Первая метановая заправка открылась в Тюмени

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Как сообщил присутствовавший на открытии заправки заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, инвестором проекта является компания «Сибнефтехимтрейд». И данная метановая заправка — первая ласточка большого инвестиционного проекта.
«В перспективе будет построена сеть таких метановых для обслуживания техники на метане. Сейчас в работе находятся четыре участка под объекты, которые появятся в 2024 году. Всего появится сеть из 12 подобных станций и сервисный центр для обслуживания техники», — сообщил Андрей Пантелеев.
В свою очередь директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков добавил, что данный проект реализуется в Тюменской области в рамках поручения президента о переводе общественного транспорта на газовое топливо.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость дизельного топлива и бензина увеличилась с началась года на 0,1%. Регион вошел в число субъектов России, где зарегистрирован наиболее низкий рост цен на товары и услуги.