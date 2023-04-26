ВЦИОМ: Узнаваемость просветительского марафона общества «Знание» достигла 45%

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Совестное исследование ВЦИОМ и Российского общества «Знание» было проведено в 2023 году. Оно показало, что среди школьников и студентов процент доверия к обществу еще выше – 87% и 89% соответственно.
«Российскому обществу «Знание» удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди. Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе», - сообщил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Это результат запроса на достоверные знания со стороны молодежи. Десятки миллионов россиян стали участниками мероприятий Общества. За 2 года федеральный Просветительский марафон посетили свыше 46 тысяч участников. В их числе 630 ректоров, которые поделились своими знаниями.