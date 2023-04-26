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ВЦИОМ: Узнаваемость просветительского марафона общества «Знание» достигла 45%

26 апреля 2023, 15:38
Фото: ВЦИОМ
Российское общество «Знание» стало востребованной просветительской площадкой. По данным ВЦИОМ, ему доверяют 84% россиян. Узнаваемость просветительского марафона Российского общества «Знание» достигла 45%.

Совестное исследование ВЦИОМ и Российского общества «Знание» было проведено в 2023 году. Оно показало, что среди школьников и студентов процент доверия к обществу еще выше – 87% и 89% соответственно.

«Российскому обществу «Знание» удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди. Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе», - сообщил  гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Это результат запроса на достоверные знания со стороны молодежи. Десятки миллионов россиян стали участниками мероприятий Общества. За 2 года федеральный Просветительский марафон посетили свыше 46 тысяч участников. В их числе 630 ректоров, которые поделились своими знаниями.

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#Александр Мязин#Общество#Работа#Экономика#Информация
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