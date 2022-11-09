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Кириенко: Лекторы общества "Знание" организуют занятия в Донбассе с начала СВО

9 ноября 16:31
Фото: duma.gov.ru
В ходе своего выступления на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание» первый заместитель главы администрации российского президента Сергей Кириенко рассказал, что лекторы общества «Знание» находятся в Донбассе с начала СВО.

Как сообщает newizv.ru, согласно комментарию Кириенко, лекторы ведут работу при поддержке Министерства обороны России в большей части центров боевого слаживания и установления боеготовности.

Начиная с марта лекторы общества «Знание» посещали все освобожденные территории Украины, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Кириенко обратился к сотрудникам общества «Знание» со словами благодарности, отметив их высочайший профессионализм, а также огромное мужество и самоотверженность. В течение последних восьми месяцев лекторы общества «Знание» при поддержке Минобороны РФ стабильно работают практически в каждом центре обучения и боевого слаживания, где сейчас находятся военнослужащие, отдающие гражданский долг Родине и защищающие рубежи России.

Ранее прошла пресс-конференция при участии главы российского общества «Знание» Максима Древаля, который отметил, что в современных реалиях необходимо вести диалог с подрастающим поколением, рассказывать им о героях современной России и их подвигах.

#Ольга Земскова
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