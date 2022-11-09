Кириенко: Лекторы общества "Знание" организуют занятия в Донбассе с начала СВО

Как сообщает newizv.ru, согласно комментарию Кириенко, лекторы ведут работу при поддержке Министерства обороны России в большей части центров боевого слаживания и установления боеготовности.
Начиная с марта лекторы общества «Знание» посещали все освобожденные территории Украины, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Кириенко обратился к сотрудникам общества «Знание» со словами благодарности, отметив их высочайший профессионализм, а также огромное мужество и самоотверженность. В течение последних восьми месяцев лекторы общества «Знание» при поддержке Минобороны РФ стабильно работают практически в каждом центре обучения и боевого слаживания, где сейчас находятся военнослужащие, отдающие гражданский долг Родине и защищающие рубежи России.
Ранее прошла пресс-конференция при участии главы российского общества «Знание» Максима Древаля, который отметил, что в современных реалиях необходимо вести диалог с подрастающим поколением, рассказывать им о героях современной России и их подвигах.