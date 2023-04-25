Скандал: тюменцы не могут вернуть деньги после отмены концерта рэпера Гуфа

Организаторы предлагают переоформить уже купленные билеты на новую дату – 25 мая. В электронной кассе Intickets.ru сообщается, что он выступит в заведении «Максимилианс» в 20:00. Всем желающим вернуть билеты предлагают писать на электронную почту, но тюменцы жалуются, что на их сообщения не отвечают.