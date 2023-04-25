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Скандал: тюменцы не могут вернуть деньги после отмены концерта рэпера Гуфа

25 апреля 2023, 11:03
Фото: Скрин ВК паблика GUF

Жители Тюмени не могут вернуть деньги после отмены концерта рэпера Гуфа

Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на концерт Гуфа. Рэпер должен был выступить в Тюмени, но в марте отметил все мероприятия из-за состояния здоровья.

Организаторы предлагают переоформить уже купленные билеты на новую дату – 25 мая. В электронной кассе Intickets.ru сообщается, что он выступит в заведении «Максимилианс» в 20:00. Всем желающим вернуть билеты предлагают писать на электронную почту, но тюменцы жалуются, что на их сообщения не отвечают.

«Максимильянс не отвечает. В айтикетс перенаправляют к организатору. Организатор тоже динамит», - написал тюменец Илья П. в группе ВК «Guf | 25 Мая | Тюмень, «Максимилианс».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский родительский комитет выступил против концерта против рэпера Uglystephanа.

Тюменцы против рэпера Uglystephanа. Его концерт в Тюмени перенесли на май
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика
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