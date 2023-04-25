Скандал: тюменцы не могут вернуть деньги после отмены концерта рэпера Гуфа

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Организаторы предлагают переоформить уже купленные билеты на новую дату – 25 мая. В электронной кассе Intickets.ru сообщается, что он выступит в заведении «Максимилианс» в 20:00. Всем желающим вернуть билеты предлагают писать на электронную почту, но тюменцы жалуются, что на их сообщения не отвечают.
«Максимильянс не отвечает. В айтикетс перенаправляют к организатору. Организатор тоже динамит», - написал тюменец Илья П. в группе ВК «Guf | 25 Мая | Тюмень, «Максимилианс».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский родительский комитет выступил против концерта против рэпера Uglystephanа.