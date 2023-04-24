Тюменцы против рэпера Uglystephanа. Его концерт в Тюмени перенесли на май

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Эту информацию подтвердили «Нашему городу» на горячей линии родкома. На скандального рэпера жалуются родители. Они запрещают своим детям идти на его концерт.
Пока билеты на концерт Uglystephanа продаются. Он выступит 5 мая в «Доме Культуры». На его тюменскую группу в ВК подписаны 550 молодых людей, концерт уже 1 раз переносили (изначально планировалось его провести 25 марта).
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ужесточают требования к пользователям «Пушкинской карты». В последнее время участились случаи мошенничества.