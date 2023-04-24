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Тюменцы против рэпера Uglystephanа. Его концерт в Тюмени перенесли на май

24 апреля 2023, 10:57
Фото: Скрин ВК рэпера Uglystephanа

Тюменские родители выступили против концертов рэпера

Тюменский родительский комитет выступил против рэпера Uglystephanа. Степан Дунаевский хочет выступить в Тюмени уже в следующем месяце.

Эту информацию подтвердили «Нашему городу» на горячей линии родкома. На скандального рэпера жалуются родители. Они запрещают своим детям идти на его концерт.

Пока билеты на концерт Uglystephanа продаются. Он выступит 5 мая в «Доме Культуры». На его тюменскую группу в ВК подписаны 550 молодых людей, концерт уже 1 раз переносили (изначально планировалось его провести 25 марта).

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ужесточают требования к пользователям «Пушкинской карты». В последнее время участились случаи мошенничества.

Не для халявщиков: в Тюмени будут проверять пользователей «Пушкинской карты»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Концерты
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