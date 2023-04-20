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Posted 20 апреля 13:03

Published 20 апреля 13:03

Modified Сегодня, 00:22

Updated Сегодня, 00:22

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Жители Тюменской области осваивают новую профессию за счет государства

20 апреля 2023, 13:03
Фото: 1MI
Жители Тюменской области продолжают активно направлять заявки на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения.

Участие в федеральном проекте дает возможность получить новые профессиональные знания и навыки, чтобы в дальнейшем сохранить занятость, найти работу или открыть свое дело.

Жительница Тюмени Елена освоила совершенно новую для себя сферу. Работая старшим кассиром женщина попала под сокращение. Обратившись в Кадровый центр «Работа России» Тюменской области, женщина узнала о федеральном проекте и подала заявку на обучение по программе «Специалист по охране труда». После освоения программы Елена устроилась в одно из медицинских учреждений.

Напомним, что пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование за счет государственного бюджета могут отдельные категории граждан:

— граждане в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста;

— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,

— мамы детей дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях;

— отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно,

— безработные или находящиеся под риском увольнения граждане;

— граждане Украины или лица без гражданства, проживающие на территории Украины, и получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.

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