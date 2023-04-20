Жители Тюменской области осваивают новую профессию за счет государства

Posted 20 апреля 13:03
Published 20 апреля 13:03
Modified Сегодня, 00:22
Updated Сегодня, 00:22
Участие в федеральном проекте дает возможность получить новые профессиональные знания и навыки, чтобы в дальнейшем сохранить занятость, найти работу или открыть свое дело.
Жительница Тюмени Елена освоила совершенно новую для себя сферу. Работая старшим кассиром женщина попала под сокращение. Обратившись в Кадровый центр «Работа России» Тюменской области, женщина узнала о федеральном проекте и подала заявку на обучение по программе «Специалист по охране труда». После освоения программы Елена устроилась в одно из медицинских учреждений.
Напомним, что пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование за счет государственного бюджета могут отдельные категории граждан:
— граждане в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста;
— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,
— мамы детей дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях;
— отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно,
— безработные или находящиеся под риском увольнения граждане;
— граждане Украины или лица без гражданства, проживающие на территории Украины, и получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.