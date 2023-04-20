Жители Тюменской области осваивают новую профессию за счет государства

Жительница Тюмени Елена освоила совершенно новую для себя сферу. Работая старшим кассиром женщина попала под сокращение. Обратившись в Кадровый центр «Работа России» Тюменской области, женщина узнала о федеральном проекте и подала заявку на обучение по программе «Специалист по охране труда». После освоения программы Елена устроилась в одно из медицинских учреждений.