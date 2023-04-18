Задания на тему СВО включат в ЕГЭ по истории

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Как пояснил министр просвещения Сергей Кравцов, поступление новых учебников в школы ожидается летом этого года. Планируется, что с начала нового учебного года с ними начнут работать преподаватели и ученики 10 и 11 классов, пишут «Новые Известия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ЕГЭ и ОГЭ будут сдавать более 30 тысяч выпускников. Основной период сдачи экзаменов начнется 26 мая и продлится до 1 июля.