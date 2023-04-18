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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 06:26

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Задания на тему СВО включат в ЕГЭ по истории

18 апреля 2023, 05:08
Фото: 1MI

Тюменские школьники будут изучать историю СВО

В ЕГЭ по истории включат вопросы о специальной военной операции. Правда, произойдет это только тогда, когда в учебных заведениях появятся обновленные учебники истории.
Сюжет
Тюмень

Как пояснил министр просвещения Сергей Кравцов, поступление новых учебников в школы ожидается летом этого года. Планируется, что с начала нового учебного года с ними начнут работать преподаватели и ученики 10 и 11 классов, пишут «Новые Известия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ЕГЭ и ОГЭ будут сдавать более 30 тысяч выпускников. Основной период сдачи экзаменов начнется 26 мая и продлится до 1 июля.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЕГЭ#СВО#История#Экзамены#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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