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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Около 30 тысяч тюменских школьников готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

10 марта 2023, 10:43
Фото: 1MI

Больше 30 тысяч школьников в Тюменской области сдают экзамены ЕГЭ и ОГЭ

С 20 марта по 23 сентября пройдёт государственная итоговая аттестация. В этот период тюменские школьники смогут досрочно сдать ЕГЭ и ОГЭ. По данным информцентра правительства Тюменской области, обязательные предметы - русский язык и математика.

Далее ребята должны выбрать другие предметы.

«С 20 марта по 19 апреля – досрочный период; с 26 мая по 1 июля – основной период; с 6 по 19 сентября – дополнительный период», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.

Известно, что ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 11 168 тюменцев. Сдавать математику по профильному уровню выбрали 3 927 участников.

ОГЭ – русский язык, математика и 2 предмета по выбору. Досрочный период сдачи экзаменов с 21 марта по 24 мая. С 30 мая по 1 июля – основной период.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском госуниверситете начинается цикл презентаций магистерских программ. 

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#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Экономика#Экзамены#Работа#Погода#Александр Мязин
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