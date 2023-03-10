Около 30 тысяч тюменских школьников готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Далее ребята должны выбрать другие предметы.
«С 20 марта по 19 апреля – досрочный период; с 26 мая по 1 июля – основной период; с 6 по 19 сентября – дополнительный период», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.
Известно, что ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 11 168 тюменцев. Сдавать математику по профильному уровню выбрали 3 927 участников.
ОГЭ – русский язык, математика и 2 предмета по выбору. Досрочный период сдачи экзаменов с 21 марта по 24 мая. С 30 мая по 1 июля – основной период.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском госуниверситете начинается цикл презентаций магистерских программ.