Около 30 тысяч тюменских школьников готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Больше 30 тысяч школьников в Тюменской области сдают экзамены ЕГЭ и ОГЭ

С 20 марта по 23 сентября пройдёт государственная итоговая аттестация. В этот период тюменские школьники смогут досрочно сдать ЕГЭ и ОГЭ. По данным информцентра правительства Тюменской области, обязательные предметы - русский язык и математика.