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Тюменцев зовут на работу в израильские дома престарелых. Зарплата — более 200 тысяч

16 апреля 2023, 10:27
Фото: 1MI

Тюменцев зовут на работу в Израиль на зарплату более 300 тысяч рублей

Жителей Тюменской области приглашают на работу в Израиль. Трудиться тюменцев зовут в дома престарелых и сварщиками на производстве.
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Тюмень

Соответствующие вакансии опубликованы на площадке Авито. В объявлении о наборе сотрудников в дома престарелых указано, что опыт работы не требуется. Работодатель обещает предоставить жилье, медицинскую страховку, разрешение на въезд в страну.

Обязанности: ставить капельницы, помогать одеваться, выводить на прогулку, менять утки, вывозить на обеды, спускать с кроватей на коляски стариков (на месте обучают). Заработная плата — от 160 до 230 тысяч рублей.

Сварщику на производстве в Израиле готовы платить от 320 до 370 тысяч рублей. Обязателен опыт работы не менее одного года. Будущим сотрудникам работодатель обещает предоставить униформу, жилье, медицинскую страховку. Также указано, что работодатель обеспечивает работников питанием.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос более чем на 50% спрос на официантов и барменов. В банке вакансии представлено порядка 512 предложений о работе в городских заведениях общепита.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Зарплата#За границу#Тюмень#Тюменская область
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