Тюменцев зовут на работу в израильские дома престарелых. Зарплата — более 200 тысяч

Сварщику на производстве в Израиле готовы платить от 320 до 370 тысяч рублей. Обязателен опыт работы не менее одного года. Будущим сотрудникам работодатель обещает предоставить униформу, жилье, медицинскую страховку. Также указано, что работодатель обеспечивает работников питанием.