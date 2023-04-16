nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Изображение материала

В Тюмени увеличили зарплаты официантам из-за их острой нехватки

16 апреля 2023, 07:54
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени увеличили зарплаты барменам и официантам из-за их острой нехватки

В Тюмени вырос спрос на барменов, официантов и бариста. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 55%.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков службы HeadHunter, одновременно с этим выросли и размеры предлагаемых зарплат — в среднем на 3,1 тысячу рублей. Сегодня официантам, барменам и бариста работодатели готовы платить 40,7 тысяч рублей ежемесячно.

В настоящее время в Тюмени в заведения общепита требуются 512 представителей данных профессий. Самые высокие заработные платы предлагают официанту в одном из гастробаров — до 90 тысяч рублей. График работы — 2/2.

До 80 тысяч рублей готовы платить официантам в сети ресторанов VIPREST72 (рестораны PlovLounge, гастробар Winchester). Правда, требуется опыт работы не менее одного года. На заработную плату 70 тысяч рублей приглашают бармена в один из городских баров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия шеф-повара в Дубае. Будущему сотруднику будет предоставлено бесплатное жилье, авиабилеты, медицинскую страховку и резидентскую визу.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Вакансии#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Как освящают пасхальные куличи в тюменских храмах. Фоторепортаж
Вчера, 10:37
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
В центре Тюмени построят новую дорогу. Цена — более 66 миллионов рублей
Вчера, 09:56
В Тюмени стелу «Город Тюмень» объявили бесхозной
Вчера, 08:38
В Тюмени во вторник вновь пойдет снег
Сегодня, 03:42
Тюменцы смогут увидеть редчайший звездопад: когда и где
Вчера, 07:49