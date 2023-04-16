В Тюмени увеличили зарплаты официантам из-за их острой нехватки

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
По данным аналитиков службы HeadHunter, одновременно с этим выросли и размеры предлагаемых зарплат — в среднем на 3,1 тысячу рублей. Сегодня официантам, барменам и бариста работодатели готовы платить 40,7 тысяч рублей ежемесячно.
В настоящее время в Тюмени в заведения общепита требуются 512 представителей данных профессий. Самые высокие заработные платы предлагают официанту в одном из гастробаров — до 90 тысяч рублей. График работы — 2/2.
До 80 тысяч рублей готовы платить официантам в сети ресторанов VIPREST72 (рестораны PlovLounge, гастробар Winchester). Правда, требуется опыт работы не менее одного года. На заработную плату 70 тысяч рублей приглашают бармена в один из городских баров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия шеф-повара в Дубае. Будущему сотруднику будет предоставлено бесплатное жилье, авиабилеты, медицинскую страховку и резидентскую визу.