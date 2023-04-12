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Published Сегодня, 09:33

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Подвал нового дома в ЖК «Звездный» затопило канализационными стоками

12 апреля 2023, 09:33
Фото: 1MI

Тюменцы не могут заставить управляющую компанию устранить потоп и запах в подвале

Жилец нового дома «Меркурий» по адресу Тимофея Чаркова, 84, пожаловался, что управляющая компания отказывается решать проблемы с подвалом. Его между тем затопило канализационными стоками, и теперь во всех подъездах стоит ужасный запах. Такой пост появился сегодня в паблике «ЧС Тюмень».
«На просьбу диспетчеров прислать сантехников не реагируют. Сантехники, в свою очередь, просто разворачиваются и уходят, отвечая лишь, что собственник не должен лезть в подвалы. Вонь ужасная на протяжении недели во всех подъездах», — возмутился тюменец.

В комментариях местные жители написали, что подвал и прочие помещения общего пользования принадлежат жильцам дома, поэтому любой из них имеет право спуститься и проверить его состояние. Также некоторые предложили автору поста обратиться в ГЖИ, а некоторые заявили, что жильцы дома сами во всем виноваты.

«У нас подвал на работе топит от обычной бумаги. Чего только в унитаз не идёт», — написал один из комментаторов.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители дома по улице Харьковской тоже вновь жалуются на затопленный подвал, однако тюменские власти заверили их, что там были выполнены работы по ремонту и осушению подвального помещения, следовательно, никакой воды сейчас быть не может.

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#Елена Чебоксарова#Подвал дома#Многоквартирный дом#Жилой дом#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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