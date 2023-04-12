Подвал нового дома в ЖК «Звездный» затопило канализационными стоками

Ранее «Наш город» сообщал, что жители дома по улице Харьковской тоже вновь жалуются на затопленный подвал, однако тюменские власти заверили их, что там были выполнены работы по ремонту и осушению подвального помещения, следовательно, никакой воды сейчас быть не может.