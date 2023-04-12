nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Изображение материала

Померещилось: чиновники заявили жителям дома с затопленным подвалом, что воды там нет

12 апреля 2023, 08:30
Фото: ЧС Тюмень

Тюменские чиновники заверили жителей дома с затопленным подвалом, что воды там нет

Тюменские власти отреагировали на жалобы жителей дома на улице Харьковской, 83. Правда, ответ администрации собственников не удовлетворил.
Сюжет
Тюмень

Чиновники заверили жильцов, что в декабре в здании в связи с аварией на внутридомовых сетях отопления и горячего водоснабжения, были проведены работы по ремонту и осушению подвала.

«В настоящее время подвальное помещение находится в незатопленном состоянии и на естественной просушке, внутридомовые инженерные сети утечек не имеют, все коммунальные услуги предоставляются», — заявили чиновники.

Также в администрации подчеркнули, что два года назад в доме был проведен локальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, а также выполнен косметический ремонт. В 2023 году УК запланирован текущий ремонт общего имущества: косметический ремонт в местах общего пользования с 5 по 8 этаж, локальный ремонт/замена внутридомовых сетей электроснабжения, подготовка общего имущества МКД к отопительному периоду.

Капитальный ремонт систем электроснабжения запланирован на 2024–2026 годы, в 2033 году будут выполнены работы по капремонту крыши, систем водоотведения и водоснабжения. Ремонт подвала состоится не ранее 2039 года.

Между тем, жители дома на Харьковской отмечают, что подвал затоплен полностью. И тому есть подтверждение — фотографии, которые были опубликованы несколькими днями ранее.

«Вода в подвале до сих пор бежит, ее не откачивают. Приглашаем в гости в наш „сухой подвал“», — сообщили тюменцы в ответном сообщении чиновникам.

И добавили, что сегодня управляющая компания отреагировала на многочисленные жалобы собственников и повесила новый замок на дверь подвала, чтобы «не ходили и не фотографировали».

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома, расположенного рядом с пешеходным бульваром на Дзержинского, обратились к городским властям с просьбой отремонтировать инженерные сети. По словам тюменцев, ремонта в их доме не было более 60 лет.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Администрация г.Тюмени#Ремонт дома#Жалоба#Коммунальные сети#Жилищно-коммунальные услуги#Управляющие компании#Капитальный ремонт#Тюменская область#Общество#Новости тюмени
Подпишитесь
За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды
Сегодня, 08:18
Что заставило Вячеслава Фисенко убить 4-месячную дочь
Вчера, 10:58
В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин
Вчера, 05:35
В Тобольске разгорается конфликт между выходцами из Узбекистана и Таджикистана
Вчера, 10:01
Кто из звезд родился в Тюменской области
Сегодня, 09:46
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07