Померещилось: чиновники заявили жителям дома с затопленным подвалом, что воды там нет

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Чиновники заверили жильцов, что в декабре в здании в связи с аварией на внутридомовых сетях отопления и горячего водоснабжения, были проведены работы по ремонту и осушению подвала.
«В настоящее время подвальное помещение находится в незатопленном состоянии и на естественной просушке, внутридомовые инженерные сети утечек не имеют, все коммунальные услуги предоставляются», — заявили чиновники.
Также в администрации подчеркнули, что два года назад в доме был проведен локальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, а также выполнен косметический ремонт. В 2023 году УК запланирован текущий ремонт общего имущества: косметический ремонт в местах общего пользования с 5 по 8 этаж, локальный ремонт/замена внутридомовых сетей электроснабжения, подготовка общего имущества МКД к отопительному периоду.
Капитальный ремонт систем электроснабжения запланирован на 2024–2026 годы, в 2033 году будут выполнены работы по капремонту крыши, систем водоотведения и водоснабжения. Ремонт подвала состоится не ранее 2039 года.
Между тем, жители дома на Харьковской отмечают, что подвал затоплен полностью. И тому есть подтверждение — фотографии, которые были опубликованы несколькими днями ранее.
«Вода в подвале до сих пор бежит, ее не откачивают. Приглашаем в гости в наш „сухой подвал“», — сообщили тюменцы в ответном сообщении чиновникам.
И добавили, что сегодня управляющая компания отреагировала на многочисленные жалобы собственников и повесила новый замок на дверь подвала, чтобы «не ходили и не фотографировали».
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома, расположенного рядом с пешеходным бульваром на Дзержинского, обратились к городским властям с просьбой отремонтировать инженерные сети. По словам тюменцев, ремонта в их доме не было более 60 лет.