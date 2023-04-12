Померещилось: чиновники заявили жителям дома с затопленным подвалом, что воды там нет

Также в администрации подчеркнули, что два года назад в доме был проведен локальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, а также выполнен косметический ремонт. В 2023 году УК запланирован текущий ремонт общего имущества: косметический ремонт в местах общего пользования с 5 по 8 этаж, локальный ремонт/замена внутридомовых сетей электроснабжения, подготовка общего имущества МКД к отопительному периоду.