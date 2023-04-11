Тюменский завод Danone продолжит свою работу

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Это позволит компании Danone дальше работать на российском рынке и «сохранить лицо» перед ЕС.
Большая часть продукции «Активия» и «Актимель» производится в России, и если компания закроет заводы (или продаст), то потеряет обширную долю рынка. Их продукция «Простоквашино» уже сменило марку.
По данным «Нашего города», в 2020 году компания Danone запустила цех сухого молока на молочном комбинате «Ялуторовский». В 2021 году состоялась деловая встреча в Тюмени с представителями из Франции CCI France Russie.