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Тюменский завод Danone продолжит свою работу

11 апреля 2023, 13:34
Фото: 1MI

Завод французской компании Danone продолжит выпуск сухого молока в Тюменской области

Тюменский завод Danone скорее всего продолжит работу в регионе. По данным тг-канала Mash, бренды «Активия» и «Актимель» переименуют в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам».

Это позволит компании Danone дальше работать на российском рынке и «сохранить лицо» перед ЕС.

Большая часть продукции «Активия» и «Актимель» производится в России, и если компания закроет заводы (или продаст), то потеряет обширную долю рынка. Их продукция «Простоквашино» уже сменило марку.

По данным «Нашего города», в 2020 году компания Danone запустила цех сухого молока на молочном комбинате «Ялуторовский». В 2021 году состоялась деловая встреча в Тюмени с представителями из Франции CCI France Russie.

Тюменские сельхозпроизводители договорились о сотрудничестве с коллегами из Франции
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Эксклюзив
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