Тюменские сельхозпроизводители договорились о сотрудничестве с коллегами из Франции

Биржу контактов открыл заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов. Он познакомил гостей с инвестиционным потенциалом агропромышленного комплекса Тюменской области, а также отметил примеры уже успешного сотрудничества. Напомним, в 2020 году компания Danone запустила цех сухого молока на молочном комбинате «Ялуторовский». Данный проект позволит снизить импорт сухого молока и решить проблему с сезонным профицитом молока. Кроме того, еще в начале 2000-х годов началось успешное сотрудничество по поставке в регион элитного французского скота мясной породы для формирования собственного племенного стада в регионе. Французские коровы прекрасно прижились в Сибири.