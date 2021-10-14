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Тюменские сельхозпроизводители договорились о сотрудничестве с коллегами из Франции

14 октября 2021, 13:03
Фото: Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
В Тюмени на площадке ГАУ Северного Зауралья состоялась деловая встреча делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) и представителей местных сельхозпредприятий, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Селекция сельскохозяйственных культур, органические удобрения, производство лабораторного оборудования проверки качества зерна, средства биологического контроля. Все эти и многие другие вопросы стали точкой соприкосновения тюменских и французских предприятий АПК для установления сотрудничества.

Биржу контактов открыл заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов. Он познакомил гостей с инвестиционным потенциалом агропромышленного комплекса Тюменской области, а также отметил примеры уже успешного сотрудничества. Напомним, в 2020 году компания Danone запустила цех сухого молока на молочном комбинате «Ялуторовский». Данный проект позволит снизить импорт сухого молока и решить проблему с сезонным профицитом молока. Кроме того, еще в начале 2000-х годов началось успешное сотрудничество по поставке в регион элитного французского скота мясной породы для формирования собственного племенного стада в регионе. Французские коровы прекрасно прижились в Сибири.

В этом же году на бирже контактов с французскими коллегами встретились представители ведущих аграрных компаний региона, среди которых ООО «Согласие», ООО «Бизон», ООО «Руском», ООО «ТМФ», ООО «ЗапСибХлеб-Исеть», НИИСХ СЗ — филиал ТюмНЦ СО РАН, ООО КХ Дружба, ООО «Опеновское». Обе стороны высказались о возможности в скором времени более интенсивного роста делового сотрудничества.

Кроме бизнес-встречи французская делегация также познакомилась с работой тюменских предприятий на местах. В частности, был проведен осмотр производства агрофирмы КриММ и проведен ряд встреч с представителями ARSIB HOLDING.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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