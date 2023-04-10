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В Тюменской области снизилось число неплательщиков кредитов

10 апреля 2023, 04:43
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по доле просроченных кредитов

Тюменская область поднялась с 30 на 19 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов. Доля просроченных платежей перед банками составила 3,67% — за год она снизилась на 0,1%.
Сюжет
Тюмень

В среднем показатель ссудной задолженности перед банками в Тюменской области составляет 539 тысяч рублей, говорится в исследовании РИА Новости.

Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрирует Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались республики Северного Кавказа.

В Республике Ингушетия доля просроченных платежей перед банками выросла на 1,3% — до 10,16%. Регион стал аутсайдером рейтинга.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в феврале этого года число выданных ипотечных кредитов увеличилось почти на 50% по сравнению с январем 2023 года. Всего с начала года в регионе зарегистрировали около 14 тысяч ипотечных сделок.

#Общество#Новости тюмени#Кредиты#Кредитование#Задолженность#Рейтинги#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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