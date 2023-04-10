В Тюменской области снизилось число неплательщиков кредитов

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в феврале этого года число выданных ипотечных кредитов увеличилось почти на 50% по сравнению с январем 2023 года. Всего с начала года в регионе зарегистрировали около 14 тысяч ипотечных сделок.