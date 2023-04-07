В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали почти на 25%

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Доля ипотеки на новостройки за месяц выросла на 29%, на ипотеку с господдержкой — на 65% к январю 2023 года. В Тюменской области за первые два месяца этого года было зарегистрировано порядка 14 тысяч ипотечных сделок, что существенно больше показателей 2022 года.
Между тем, по данным аналитиков Авито, в Тюмени в первом квартале этого года спрос на квартиры в новостройках упал на 7,3%. Для сравнения, в целом по России этот показатель снизился на 4,8%.
Чаще всего тюменцы интересовались объектами со свободной планировкой — спрос вырос более чем на 19%, на 12% увеличился спрос на многокомнатными квартирами, на 6,2% — на «двушки», на 4,7% — на «однушки», на 3,7% и на 0,3% —трехкомнатные квартиры и студии.
При этом стоимость квадратного метра в новостройках в Тюмени с начала года практически не изменилась и осталась на уровне четвертого кварта 2022 года — 106 тысяч 298 рублей. В целом за год в областной столице «квадрат» подорожал 24,2% — с 94 тысяч 512 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла стоимость квадратного метра на вторичном рынке. За год квартиры подорожали на 10,8%. Средняя цена за жилье в областной столице сегодня составляет 5,7 миллионов рублей.