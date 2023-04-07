nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Изображение материала

В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали почти на 25%

7 апреля 2023, 06:01
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на ипотеку

В Тюменской области вырос спрос на ипотеку. По данным исследования ДОМ.РФ, в феврале этого года российские банки нарастили выдачу ипотечных кредитов на 48% по сравнению с январем 2023 года.
Сюжет
Тюмень

Доля ипотеки на новостройки за месяц выросла на 29%, на ипотеку с господдержкой — на 65% к январю 2023 года. В Тюменской области за первые два месяца этого года было зарегистрировано порядка 14 тысяч ипотечных сделок, что существенно больше показателей 2022 года.

Между тем, по данным аналитиков Авито, в Тюмени в первом квартале этого года спрос на квартиры в новостройках упал на 7,3%. Для сравнения, в целом по России этот показатель снизился на 4,8%.

Чаще всего тюменцы интересовались объектами со свободной планировкой — спрос вырос более чем на 19%, на 12% увеличился спрос на многокомнатными квартирами, на 6,2% — на «двушки», на 4,7% — на «однушки», на 3,7% и на 0,3% —трехкомнатные квартиры и студии.

При этом стоимость квадратного метра в новостройках в Тюмени с начала года практически не изменилась и осталась на уровне четвертого кварта 2022 года — 106 тысяч 298 рублей. В целом за год в областной столице «квадрат» подорожал 24,2% — с 94 тысяч 512 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла стоимость квадратного метра на вторичном рынке. За год квартиры подорожали на 10,8%. Средняя цена за жилье в областной столице сегодня составляет 5,7 миллионов рублей.

 

#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Квартиры#Рост цен#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Почему ФСБ заинтересовалась главой тюменского центра занятости
Сегодня, 04:15
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Вчера, 04:08
В Тюмень возвращаются холода
Вчера, 01:22
В Тюмени за 1 рубль продадут старинный особняк в центре города
Сегодня, 03:32
Девятый съезд развязки улиц Мельникайте — Дружбы будет держаться на временных опорах
Вчера, 11:13
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Вчера, 11:05