В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали почти на 25%

Доля ипотеки на новостройки за месяц выросла на 29%, на ипотеку с господдержкой — на 65% к январю 2023 года. В Тюменской области за первые два месяца этого года было зарегистрировано порядка 14 тысяч ипотечных сделок, что существенно больше показателей 2022 года.