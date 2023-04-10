Тюменским чиновникам будут присваивать классные чины без экзаменов

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Соответствующие изменения в постановление, подготовленные аппаратом губернатора Тюменской области, опубликованы на официальном портале органов власти.
«Проектом предлагается исключить из постановления положения о возложении на аттестационную комиссию обязанности по проведению квалификационного экзамена в отношении государственных гражданских служащих, замещающих должности руководителей исполнительных органов государственной власти Тюменской области, относящихся к главной группе должностей государственной гражданской службы категории „руководители“. Действие настоящего постановления не распространяется на государственных гражданских служащих, замещающих должности в Тюменской областной Думе», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что президент России повысил классный чин начальнику управления судебного департамента Тюменской области Игорю Филипенко. Ему присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции РФ третьего класса.