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Тюменским чиновникам будут присваивать классные чины без экзаменов

10 апреля 2023, 07:47
Фото: 1MI

Тюменским чиновникам отменят экзамены, влияющие на зарплату

Для тюменских чиновников планируют отменить экзамены для чиновников в должности «руководитель», которые ранее нужно было сдавать при присвоении классных чинов.
Сюжет
Тюмень

Соответствующие изменения в постановление, подготовленные аппаратом губернатора Тюменской области, опубликованы на официальном портале органов власти.

«Проектом предлагается исключить из постановления положения о возложении на аттестационную комиссию обязанности по проведению квалификационного экзамена в отношении государственных гражданских служащих, замещающих должности руководителей исполнительных органов государственной власти Тюменской области, относящихся к главной группе должностей государственной гражданской службы категории „руководители“. Действие настоящего постановления не распространяется на государственных гражданских служащих, замещающих должности в Тюменской областной Думе», — указано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что президент России повысил классный чин начальнику управления судебного департамента Тюменской области Игорю Филипенко. Ему присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции РФ третьего класса.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Чиновники#Губернатор#Зарплата#Тюмень#Тюменская область#Постановление
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