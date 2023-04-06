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Published Сегодня, 06:25

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Крупный тюменский отель не сможет принять людей с ограниченными возможностями

6 апреля 2023, 06:25
Фото: 2ГИС

В Тюменском отеле из-за поломки лифта не будут принимать маломобильных граждан

Отель «Президент» (Республики, 33) на неопределенный срок остался без лифта. Причем первые номера располагаются лишь на 3 этаже, а потому гостям с ограниченными возможностями придется самостоятельно решать проблему с подъемом.
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Туризм

В приемной отеля «Нашему городу сообщили, что лифт принадлежит корейской компании, длительное время назад у него сломалась одна из деталей.

«Пока неизвестно, когда ее смогут привези и лифт начнет работать. У нас с 3 этажа начинаются номера, другого варианта для подъема человека на коляске у нас нет», — объяснили в отеле.

На сайте «Президента» указано, что гостю с увесистым багажом могут помочь бесплатно. Однако в иных случая стоит выбрать другое место для проживания во время туристической или бизнес поездки.

В Тюмени в доме на улице Ватутина могут отключиться лифты из-за отсутствия запчастей
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жильцы дома на улице Ватутина пожаловались на возможные проблемы с ремонтом лифтов. К 2025 году сроки эксплуатации техники подходят к концу, но уже сейчас не хватает запчастей и денег.

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