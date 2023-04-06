Крупный тюменский отель не сможет принять людей с ограниченными возможностями

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В приемной отеля «Нашему городу сообщили, что лифт принадлежит корейской компании, длительное время назад у него сломалась одна из деталей.
«Пока неизвестно, когда ее смогут привези и лифт начнет работать. У нас с 3 этажа начинаются номера, другого варианта для подъема человека на коляске у нас нет», — объяснили в отеле.
На сайте «Президента» указано, что гостю с увесистым багажом могут помочь бесплатно. Однако в иных случая стоит выбрать другое место для проживания во время туристической или бизнес поездки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жильцы дома на улице Ватутина пожаловались на возможные проблемы с ремонтом лифтов. К 2025 году сроки эксплуатации техники подходят к концу, но уже сейчас не хватает запчастей и денег.