nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Тюмени в доме на улице Ватутина могут отключиться лифты из-за отсутствия запчастей

31 марта 2023, 11:21
Фото: 1MI

Жильцы дома на Ватутина в Тюмени пожаловались на возможные проблемы с ремонтом лифтов

В областной столице жильцы дома на улице Ватутина пожаловались на возможные проблемы с ремонтом лифтов. К 2025 году сроки эксплуатации техники подходят к концу, но уже сейчас не хватает запчастей и денег.

Жильцы дома обратились в ООО «Горлифт». Им сообщили о проблемах с поставкой запасных деталей.  

«В пятом и шестом подъезде могилевские с ними практически проблем нету, запчасти делают до сих пор, то есть если что-то ломается мы ставим новое. А по остальным подъездам  ситуация хуже, лифты стоят уральского завода. Причём в 3,4 подъезде одного типа, а в 1,2 подъезде другого и завода такого больше не существует. Комплектующих тоже нет, по этому приходится все платы ремонтировать. Из-за этого не получается быстро отремонтировать лифты. Мы стараемся, делаем», - сообщил жильцам дома на Ватутина Александр (представитель ООО «Горлифт» начальник участка).

Более того, цены на лифты и другие оборудование серьёзно выросли за последнее время. Жильцы опасаются, что к 2025 году закончится срок эксплуатации техники и их не смогут заменить.

Два дня назад «Наш город» сообщал, что Тюменцы жалуются на регулярные проблемы с лифтом в доме на Боровской, 8

Читайте также:
Гул лифта по улице Боровской не даёт спать жильцам дома
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Жалобы#Деньги#Лифт#Безопасность#Экономика
Подпишитесь
Арбитражи марта: битая Infiniti, гора мусора и дело арбитражного управляющего
Сегодня, 07:40
Без ремонта, но с красивыми фасадами: тюменцы ждут капремонт более 60 лет. Фото
Сегодня, 06:46
В Тюмени снесут более 60 домов
Сегодня, 07:17
В центре Тюмени произошло ДТП. Есть пострадавшие
Сегодня, 04:27
В Тюмени владельцы фудтраков избавляются от бизнеса
Сегодня, 05:50
«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие
Сегодня, 09:22