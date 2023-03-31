В Тюмени в доме на улице Ватутина могут отключиться лифты из-за отсутствия запчастей

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Жильцы дома обратились в ООО «Горлифт». Им сообщили о проблемах с поставкой запасных деталей.
«В пятом и шестом подъезде могилевские с ними практически проблем нету, запчасти делают до сих пор, то есть если что-то ломается мы ставим новое. А по остальным подъездам ситуация хуже, лифты стоят уральского завода. Причём в 3,4 подъезде одного типа, а в 1,2 подъезде другого и завода такого больше не существует. Комплектующих тоже нет, по этому приходится все платы ремонтировать. Из-за этого не получается быстро отремонтировать лифты. Мы стараемся, делаем», - сообщил жильцам дома на Ватутина Александр (представитель ООО «Горлифт» начальник участка).
Более того, цены на лифты и другие оборудование серьёзно выросли за последнее время. Жильцы опасаются, что к 2025 году закончится срок эксплуатации техники и их не смогут заменить.
Два дня назад «Наш город» сообщал, что Тюменцы жалуются на регулярные проблемы с лифтом в доме на Боровской, 8