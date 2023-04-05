Тюменец предложил сожительнице зарезать его в День Влюблённых, и она взяла нож

Как следует из материалов дела, 14 февраля 2023 года Надежда отмечала с потерпевшим День Влюблённых и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранила его ножом в живот. Исходя из показаний обвиняемой, мужчина переписывался по телефону с другой женщиной, в чем открыто ей признался. Между сожителями завязалась ссора, в результате которой возлюбленный дал Надежде пощёчину, после чего сам ей предложил его зарезать.