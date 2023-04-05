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Тюменец предложил сожительнице зарезать его в День Влюблённых, и она взяла нож

5 апреля 2023, 08:50
Фото: 1MI

В Тюменской области женщина ударила сожителя ножом в живот после пощечины

Викуловский районный суд признал жительницу Тюменской области Надежду Голубеву виновной в нанесении ножевых ранений своему сожителю, в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Суд

Как следует из материалов дела, 14 февраля 2023 года Надежда отмечала с потерпевшим День Влюблённых и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранила его ножом в живот. Исходя из показаний обвиняемой, мужчина переписывался по телефону с другой женщиной, в чем открыто ей признался. Между сожителями завязалась ссора, в результате которой возлюбленный дал Надежде пощёчину, после чего сам ей предложил его зарезать.

В суде потерпевший заявил, что не имеет претензий к Голубевой и принимает её извинения.

Тем не менее женщине было назначено наказание в виде отбывания в исправительной колонии общего режима сроком на 3 года. В законную силу приговор пока не вступил.

Ранее «Наш город» писал, что жительница Увата воткнул нож в ногу нажоевшего гостя, который проводил её до квартиры и не спешил покидать помещение.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Викулово#Ножевое ранение#Преступление#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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