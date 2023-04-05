Тюменец предложил сожительнице зарезать его в День Влюблённых, и она взяла нож

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Как следует из материалов дела, 14 февраля 2023 года Надежда отмечала с потерпевшим День Влюблённых и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранила его ножом в живот. Исходя из показаний обвиняемой, мужчина переписывался по телефону с другой женщиной, в чем открыто ей признался. Между сожителями завязалась ссора, в результате которой возлюбленный дал Надежде пощёчину, после чего сам ей предложил его зарезать.
В суде потерпевший заявил, что не имеет претензий к Голубевой и принимает её извинения.
Тем не менее женщине было назначено наказание в виде отбывания в исправительной колонии общего режима сроком на 3 года. В законную силу приговор пока не вступил.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Увата воткнул нож в ногу нажоевшего гостя, который проводил её до квартиры и не спешил покидать помещение.