В Увате женщина выпроводила гостя, воткнув ему в ногу нож

Ранее «Наш город» сообщал о том, что двое мужчин отдыхали в заведении на улице Минской. Позже оба заметили местную красотку, к которой оба тюменца захотели «подкатить». Однако с девушкой никто из кафе не уехал, один из претендентов на ее сердце отправился в больницу, другой — в отделение полиции.