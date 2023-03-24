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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Увате женщина выпроводила гостя, воткнув ему в ногу нож

24 марта 2023, 07:04
Фото: 1MI

В Тюменской области женщина воткнула гостю в ногу нож

Джентельмен решил проводить 53-лентнюю даму до дома после застолья, скрашенного алкогольными напитками. Однако после того, как женщина зашла в квартиру, кавалер прошел в помещение с ней и не спешил уходить. Чтобы избавиться от госты, хозяйка квартиры схватила нож и воткнула его в ногу мужчине.

В дежурную часть ОМВД России по Уватскому району поступило сообщение из больницы, куда привезли мужчину с резаной раной колена.

Пострадавший рассказал, как после распития спиртных напитков решил проводить гостью до дома, но мужчина не спешил покидать квартиру женщины, когда довел ее туда.

«Тогда подозреваемая взяла с кухонного стола нож и нанесла удар в бедро мужчине. Он покинул квартиру после чего позвонил своей сожительнице и сообщил о случившемся. Она вызвала бригаду скорой помощи», — сообщили «Нашему городу» в УМВД по Тюменской области.

Согласно судебно-медицинскому заключению телесные повреждения от удара повлекли легкий вред здоровью. Женщину могут отправить в тюрьму на срок до 2 лет.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что двое мужчин отдыхали в заведении на улице Минской. Позже оба заметили местную красотку, к которой оба тюменца захотели «подкатить». Однако с девушкой никто из кафе не уехал, один из претендентов на ее сердце отправился в больницу, другой — в отделение полиции.

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