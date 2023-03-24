В Увате женщина выпроводила гостя, воткнув ему в ногу нож

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В дежурную часть ОМВД России по Уватскому району поступило сообщение из больницы, куда привезли мужчину с резаной раной колена.
Пострадавший рассказал, как после распития спиртных напитков решил проводить гостью до дома, но мужчина не спешил покидать квартиру женщины, когда довел ее туда.
«Тогда подозреваемая взяла с кухонного стола нож и нанесла удар в бедро мужчине. Он покинул квартиру после чего позвонил своей сожительнице и сообщил о случившемся. Она вызвала бригаду скорой помощи», — сообщили «Нашему городу» в УМВД по Тюменской области.
Согласно судебно-медицинскому заключению телесные повреждения от удара повлекли легкий вред здоровью. Женщину могут отправить в тюрьму на срок до 2 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что двое мужчин отдыхали в заведении на улице Минской. Позже оба заметили местную красотку, к которой оба тюменца захотели «подкатить». Однако с девушкой никто из кафе не уехал, один из претендентов на ее сердце отправился в больницу, другой — в отделение полиции.