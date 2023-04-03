Тюменские предприниматели участвуют в федеральной бизнес-миссии в Индию

Posted 3 апреля 12:29
Published 3 апреля 12:29
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Бизнес-миссия проходит под патронатом президента ТПП РФ Сергея Катырина. Он возглавляет российскую делегацию, которая включает около 120 предпринимателей, из 30 регионов России.
Мероприятие рассчитано на три дня. Первый из них посвящен культурной программе. А дальше делегацию ждет интенсивная работа. В программу поездки включены:
От Тюменской области в состав делегации вошли представители регионального Союза «Торгово-промышленная палата», НПП «СГТ», «ЭкоТЭнергии», «Тюмень Прибора»; «Сибжилстроя» и ИП Егорова Д.А.
Напомним, в Тюменской области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».