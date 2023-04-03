Тюменские предприниматели участвуют в федеральной бизнес-миссии в Индию

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».