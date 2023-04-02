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Published Сегодня, 04:44

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Updated Сегодня, 04:46

Александр Моор поздравил тюменцев с 75-летием тюменской геологии

2 апреля 2023, 04:44
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская область отмечает День геолога и 75-летие тюменской геологии

Губернатор Тюменской области поздравил жителей региона с 75-летием тюменской геологии и Днем геолога.
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Тюмень
«Для тюменского региона — это один из главных праздников. Именно геологи изменили кардинально судьбу Тюменской области, Югры и Ямала. В 1948 году была создана Тюменская нефтеразведочная экспедиция. Это событие стало отправной точкой формирования основы энергетической безопасности нашей страны, определило вектор развития наших территорий. Геология — фундамент, на котором вырос и окреп масштабный топливно-энергетический комплекс Западной Сибири», — сообщил губернатор в своем тг-канале.

По его словам, на сегодняшний день число открытых месторождений на территории Тюменской области, Югры и Ямала достигло более 900. Среди них такие крупные месторождения, как Самотлорское, Ямбургское, Уренгойское, Федоровское и другие.

Александр Моор подчеркнул, что сейчас традиции, заложенные первыми геологами, продолжают их последователи как на юге региона, так и на Крайнем Севере и морском шельфе и пожелал всем специалистам отрасли благополучия и успехов.

Ранее «Наш Город» писал, что с Днем геолога жителей Уральского федерального округа поздравил полпред УрФО Владимир Якушев.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Геология#Геологоразведка#Поздравление#Праздники#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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