Александр Моор поздравил тюменцев с 75-летием тюменской геологии

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«Для тюменского региона — это один из главных праздников. Именно геологи изменили кардинально судьбу Тюменской области, Югры и Ямала. В 1948 году была создана Тюменская нефтеразведочная экспедиция. Это событие стало отправной точкой формирования основы энергетической безопасности нашей страны, определило вектор развития наших территорий. Геология — фундамент, на котором вырос и окреп масштабный топливно-энергетический комплекс Западной Сибири», — сообщил губернатор в своем тг-канале.
По его словам, на сегодняшний день число открытых месторождений на территории Тюменской области, Югры и Ямала достигло более 900. Среди них такие крупные месторождения, как Самотлорское, Ямбургское, Уренгойское, Федоровское и другие.
Александр Моор подчеркнул, что сейчас традиции, заложенные первыми геологами, продолжают их последователи как на юге региона, так и на Крайнем Севере и морском шельфе и пожелал всем специалистам отрасли благополучия и успехов.
Ранее «Наш Город» писал, что с Днем геолога жителей Уральского федерального округа поздравил полпред УрФО Владимир Якушев.