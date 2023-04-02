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Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем геолога

2 апреля 2023, 02:58
Фото: uralfo.gov.ru

Полпред УрФО Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем геолога

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем геолога. Полпред подчеркнул, что для УрФО этот праздник является особенным.
Сюжет
Тюмень
«В 2023 году мы отмечаем две знаковые даты — 75 лет тюменской геологии и 70-летие со дня первого газового фонтана в Березовом, с которого и началась история всемирно известной Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Открытия, которые изменили историю Урала и Западной Сибири, требовали терпения и выдержки. За каждым из них стояли незаурядные личности. Сегодня их дело успешно продолжает нынешнее поколение разведчиков недр — они стремятся быть достойными своих легендарных предшественников», — отметил Владимир Якушев.

Полпред поблагодарил уральских геологов за труд и пожелал новых открытий и успехов.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень
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