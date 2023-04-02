Полпред УрФО Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем геолога

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем геолога. Полпред подчеркнул, что для УрФО этот праздник является особенным.

Сюжет Тюмень