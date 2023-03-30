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Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о программах поддержки работников

30 марта 2023, 14:08
Фото: 1MI
Гендиректор УК «Уральская Сталь», в которую входят Загорский трубный завод и одноименный комбинат в Новотроицке, Денис Сафин рассказал о социальной поддержке работников и жителей регионов присутствия этих предприятий.

Сегодня компания работает над программой по инвестированию в производство и городскую среду 100 миллиардов рублей в течение пяти лет. Денис Сафин подчеркнул, что АО «Уральская Сталь» - градообразующее предприятие Новотроицка, на котором работает более девяти тысяч человек, поэтому компания несет ответственность как за сотрудников, так и за условия жизни людей в городе, передает 56orb.ru.

Предприятие стремится обеспечивать безопасные и комфортные условия труда, а также сохранить достойную зарплату. Как отметил Сафин, средняя зарплата металлургов комбината заметно выше среднемесячного дохода в регионе. Кроме того, добавил он, предприятие обеспечивает все социальные гарантии, компенсации и льготы сотрудникам, включая выплаты по уходу за детьми до трех лет, многодетным семьям и детям-инвалидам.

«Отдельные выплаты предусмотрены, например, в случае юбилея, действует целый ряд социальных программ», - сказал он.

В течение прошлого года компания инвестировала более двух миллиардов рублей в производство и социальные проекты. На оздоровительные программы для работников и членов их семей направлено свыше 140 миллионов рублей, на поддержку социальных проектов в Новотроицке - еще 200 миллионов.

Сотрудники могут пройти курсы повышения квалификации на заводе. Не отрываясь от основной работы, можно получить высшее образование в НИТУ НФ МИСИС с компенсацией до 50% от стоимости обучения. Выпускники колледжей, которые приходят на стажировку, получают материальную поддержку и гарантированное трудоустройство после выпуска.

Предприятие помогает детским школам и секциям, участвует в строительстве и ремонте медицинских, культурных и спортивных объектов, постоянно проводит в Новотроицке массовые культурные мероприятия. Комбинат активно помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Благотворительная работа проводится и на другом предприятии холдинга - Загорском трубном заводе в Московской области.

По словам Сафина, в холдинге много внимания уделяется спорту и здоровому образу жизни.

Очень важным направлением для компании остается экология. Только на новотроицком комбинате в прошлом году затраты на экологические мероприятия составили около 300 миллионов рублей. По словам Дениса Сафина, в повышение экологической безопасности производства вовлечены все сотрудники. На предприятии действует замкнутый цикл водоснабжения, ежегодно утилизируется 1,5 миллиона тонн отходов производства.

В перспективе социальные и экологические программы будут развиваться еще и далее. Реализация пятилетнего плана позволит расширить мощности комбината, увеличить ассортимент продукции, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда сотрудников.

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