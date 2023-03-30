Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о программах поддержки работников

Сегодня компания работает над программой по инвестированию в производство и городскую среду 100 миллиардов рублей в течение пяти лет. Денис Сафин подчеркнул, что АО «Уральская Сталь» - градообразующее предприятие Новотроицка, на котором работает более девяти тысяч человек, поэтому компания несет ответственность как за сотрудников, так и за условия жизни людей в городе, передает 56orb.ru.